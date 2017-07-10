Альфа-Банк удвоит объемы кредитования малого бизнеса в Тюмени

Фото ИА "Тюменская линия"

Около 73 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства зарегистрировано в Тюменской области, по данным Тюменьстата. Эта цифра растет год от года, и динамика ее в регионе выше, чем в целом по стране. В 2016 году рост по Тюменской области составил 6,7 %, по России - 4, 60%

Условий для этого несколько: господдержка, региональные налоговые льготы, резидентство в технопарке и индустриальных парках. Наряду с оживлением предпринимательской активности растет и спрос на кредитование. О том, какие тенденции сейчас наблюдаются на рынке кредитования малого бизнеса и какие кредитные продукты наиболее востребованы предпринимателями, рассказывает директор по массовому бизнесу Альфа-Банка в Тюмени Евгений Козлов.

- Евгений Борисович, что, на ваш взгляд, особенно важно для поддержки малого бизнеса?

- Количество предпринимателей будет расти, если в регионе создан благоприятный бизнес-климат. Правительство Тюменской области многое делает в этом направлении. Наша задача – помочь предпринимателям стать более эффективными. Еще недавно считалось, что хороший клиент – это довольный клиент. Мы пошли дальше: важно, чтобы клиент был не просто довольным, но и успешным. Поэтому работаем над повышением клиентоориентированности, развиваем отношения – с открытием расчетного счета компания получает надежного партнера и помощника в развитии бизнеса. Еще полтора-два года назад основной упор был на продаже продуктов. Сейчас, когда эксперты банка общаются с клиентами, у них нет основной задачи - продать. Важнее проанализировать бизнес и помочь клиенту определить оптимальные зоны роста. Если у нас есть решение для него – предлагаем. Если нет, дорабатываем и возвращаемся с готовым решением. Это уже другая философия: для клиента мы не банк в обычном понимании, а партнер.

- Вы уже оценили результаты от нового подхода?

- Да, только за 2016 год доля тюменских предпринимателей, которые имеют расчетный счет в Альфа-Банке, выросла до 15%. В целом по стране доля Альфа-Банка на рынке малого бизнеса увеличилась на 1,2% и составила 5,6%. Всего в России мы привлекаем около 20 тыс. клиентов ежемесячно, в Тюмени – 250-300. Это доказывает, что предприниматели голосуют за быстрые расчеты, качество, комфорт – в целом, за банк, с которым удобно.

- Сколько из них приходят за кредитом?

- Безусловно, сегодня мы видим оживление предпринимательской активности и растущий спрос на кредиты со стороны малого бизнеса. Показательно, что уже около 50% выданных кредитов - на развитие бизнеса, а не на поддержание. Это говорит о том, что предприниматели сумели построить или перестроить модель бизнеса так, что сегодня могут не просто поддерживать себя на плаву, но и развиваться. Еще 20% компаний берут кредит на пополнение оборотных средств, остальные 30% - на прочие цели.

Важно, что наша философия – идти не от продукта, то есть "У нас есть кредит, возьмите его", а от клиента: "Какие потребности у вашей компании? Чем мы можем вам помочь?". Мы анализируем жизненный цикл компании и выявляем первоочередные задачи и предлагаем: для решения этой проблемы подойдет этот продукт, а для этой – лучше вот этот. Предпринимателю не нужно разбираться во всех их нюансах, все объяснят консультанты, мы хотим максимально разгрузить клиентов. Это очень удобно, ведь только около 15% из всех, кто к нам обратился, целенаправленно приходят за кредитом.

За пять месяцев 2017 года мы уже выдали в 1,5 раза больше кредитов, сколько за весь 2016 год, несмотря на то, что и он был достаточно успешным после "кредитного затишья". До конца 2017 года мы прогнозируем увеличение портфеля минимум в 2,5 раза, что позволит тюменскому бизнесу более активно использовать заемные средства для своего развития.

- На какие нужды сегодня берут кредиты предприниматели?

- Финансирование нужно компаниям для разных целей, каждый клиент приходит со своими потребностями и возможностями. Кому-то удобнее в данный момент "Овердрафт" для покрытия кассовых разрывов и увеличения оборотных средств, кому-то классическое кредитование без залога.

К примеру, перед началом посевных работ к нам обратился клиент другого банка, который занимается оптовой и розничной торговлей горюче-смазочных материалов. Ему нужно было быстро закупить и отгрузить топливо постоянным и новым клиентам: сельхозпредприятиям и подсобным хозяйствам и Тюменской области. Положительное решение по кредиту ему было озвучено на следующий день после выезда на предприятие или на третий день с момента обращения в банк. Безусловно, это помогло поддержать сельхозпроизводителей в горячий для них период и обрести новых клиентов.

Вообще, для небольшого бизнеса очень важен именно беззалоговый кредит. В рамках нашего кредита "Партнер" предприниматель может получить наличными на развитие бизнеса до 6 млн рублей, а минимальная ставка с учетом всех понижающих коэффициентов может составить от 12,5%. Например, при подключении авансового пакета услуг "Все включено Ультра".

Если произошел кассовый разрыв, когда покупатель задержал оплату, а нужно платить поставщику, или сегодня надо оплатить по срочным счетам, а средств на счете недостаточно, то в таких случаях лучшим решением будет овердрафт. Получить его можно довольно быстро, а платить проценты нужно только за те дни, в которые фактически пользуешься заемными средствами.

Также у нас клиенты могут получать предодобренные предложения, например, наш экспресс-овердрафт, который вообще формируется автоматически, и по заявке клиент может получить хороший лимит средств. То есть для своих надежных клиентов мы установили автоматические лимиты, и при минимальном наборе документов у них уже есть одобренная сумма в зависимости от их оборотов, проведенных в Альфа-Банке.

Если для развития бизнеса предприниматель хочет приобрести легковой или грузовой автомобиль, а также спецтехнику, не наращивая при этом свою долговую нагрузку, самортизировать имущество с коэффициентом до 3 (для грузового транспорта и спецтехники), получить экономию на налогах, отнеся все расходы на себестоимость, то в таком случае мы рекомендуем рассмотреть лизинг. В лизинговый платеж возможно включить любые дополнительные услуги, например, регистрацию автомобиля и постановку на учет. Это позволит значительно экономить время на администрировании данных услуг.

Для тех компаний, которые только планируют или уже участвуют в торгах, аукционах или конкурсах на получение заказа, будет интересен такой продукт, как банковская гарантия. Суть заключается в том, что банк выступает гарантом соблюдения условий сделки. Иначе говоря, это обещание банка выполнить обязательства за клиента. В случае победы для заключения договора также может требоваться обеспечение в виде денежных средств либо гарантии. В обоих случаях банковская гарантия позволяет клиенту открывать новые возможности для бизнеса, не извлекая из оборота денежные средства, которые можно направить на текущие потребности — закупку товара, оплату услуг и др.

Какой продукт выбрать в конкретной ситуации, могут подсказать наши консультанты. Они проанализируют бизнес клиента, выяснят его потребности и предложат оптимальное решение.

- Каких шагов в кредитном направлении, на ваш взгляд, ждут предприниматели? И что банк планирует реализовать в этом году?

- Мы постоянно работаем над совершенствованием продуктов и упрощением процесса оформления кредита. В прошлом году мы существенно снизили ставки, расширили список отраслей и географию кредитования. Теперь клиенты, находящиеся в радиусе 100 км от города присутствия Альфа-Банка, смогут получить кредит.

Но самое главное для нас - мы бы хотели предоставлять нашим клиентам лучший сервис в кредитовании. Для этого мы будем упрощать для клиента многие кредитные процессы, развивать систему предодобренных предложений, планируем внедрить программу льготных процентных ставок.

- Помимо финансовых продуктов Альфа-Банк предлагает предпринимателям целый ряд нефинансовых сервисов и дополнительных услуг. Зачем банку эти дополнительные расходы?

- Наша философия: быть не просто банком, а партнером для своих клиентов, помогать им развивать бизнес. Мы уверены, что это окупится и вернется к нам лояльностью и доверием. К примеру, при открытии счета мы выдаем сертификаты на общую сумму 33 тыс. рублей на рекламу в сети интернет, социальных сетях, на e-mail рассылку от наших федеральных партнеров, таких как "Яндекс", "Mail.ru Group", "Билайн".

Проводим для клиентов и обучающие семинары, налогово-бухгалтерские конференции, масштабные форумы Alfa Business Week "Точки роста вашего бизнеса" с участием экспертов в области маркетинга, HR, продаж, интернет, продвижения. Кроме того, мы огромное внимание уделяем автоматизированному сервису, чтобы не нагружать клиентов лишней работой и расчетами. Как крупная организация, Альфа-Банк имеет возможность инвестировать в автоматизацию процессов, связанных с оценкой заемщика, одобрения кредита, выдачи займа. Мы видим, что у клиентов очень востребованы предодобренные предложения, и будем продолжать развивать этот сервис и наполнять его другими формами выдачи.

Для любителей футбола мы запустили программу лояльности FIFA 2018 для индивидуальных предпринимателей и компаний малого бизнеса. Совершая привычные банковские операции, участники программы получают баллы, которые можно обменять на спортивную атрибутику, сувениры и билеты на чемпионат мира FIFA 2018™. Кстати, благодаря такой программе, двое клиентов из Тюмени и один из Нижневартовска побывали на матчах Кубка конфедераций.

Евгения Шевцова