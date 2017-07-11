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Пристанционные сооружения вдоль Туры отреставрируют и передадут инвесторам

15:00 11 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Комплекс пристанционных сооружений на нижней террасе правого берега Туры отреставрируют в 2018 году.

В комплекс входят водонасосная станция, контора пароходства и склад купца Антона Колмакова, два каменных пакгауза и железнодорожные пути вдоль реки, проложенные от станции Туры к водокачке. Все они относятся к концу XIX – началу XX веков и считаются объектами культурного наследия.

Водонасосная станция представляет собой одноэтажное каменное строение с двумя пристройками: прямоугольной формы и закругленной. Реставрация его начнется в сентябре 2017 года. Проект предусматривает возвращение памятнику исторического облика времен 40-х годов XX века. Рабочие воссоздадут главные атрибуты памятника: утраченную кирпичную трубу бывшей котельной, трубы машинного отделения, большое арочное окно, металлическую лестницу, ведущую на чердак. Все работы будут идти по сохранившимся образцам и архивным фотографиям.

В то же время начнется реставрация конторы пароходства и склада купца Колмакова. Здание находится в аварийном состоянии, поэтому перед реставрацией все конструкции полностью переберут. Сохранившиеся балки, кирпичи и стальные детали используют заново как исторические материалы. Остальную кладку воссоздадут по фотографиям и архивным материалам. В итоге интерьер конторы пароходства будет напоминать промышленное здание начала XX века.

Оба объекта находятся в региональной собственности. Водонасосную станцию после реставрации передадут инвестору, он будет решать, что здесь разместить. Контору пароходства решено отдать под будущий молодежный центр. Проект его уже разработали члены молодежных обществ в рамках областного проекта "Моя территория".

Еще два здания – каменные пакгаузы конца XIX – начала XX веков – находятся в частной собственности. Их владельцы будут реставрировать на собственные средства. Предполагается, что здесь могут разместиться лодочный причал для маломерных судов, мини-гостиница, предприятие общественного питания, музей или частная мастерская.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Евгения Шевцова

Теги: благоустройство , строительство , реставрация , река Тура

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