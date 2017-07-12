Опыт Тюменской области по созданию комфортной городской среды будет рекомендован для всех регионов России

Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменская область может быть примером для всех регионов России по созданию комфортной городской среды.

Об этом заявила член центрального штаба Общероссийского народного фронта Светлана Калинина, подводя итоги выездной сессии ОНФ "О ходе реализации приоритетного проекта "Формирование комфортной городской среды" в Тюменской области".

"Мы сделали 2017 год пилотным для всей страны – люди должны раскачаться, - подчеркнула она. - В Тюмени не надо раскачиваться, Тюмени просто надо помочь не поломать то, что уже сделано. В Тюмени уже есть хороший наработанный материал – все поручения, которые даны президентом: это объединение граждан, мнение которых должно быть приоритетным при решении вопросов благоустройства, это планомерная работа всех территориальных структур в регионе - все уже правильно собрано в единую платформу. Это опыт, за который надо ухватиться, и мы будем рекомендовать однозначно ваш опыт другим регионам страны".

Заместитель губернатора Тюменской области Евгений Заболотный поблагодарил ОНФ за то, что Тюменская область выбрана площадкой для обсуждения такой животрепещущей темы.

"Тюменская область работает над проблемой благоустройства очень плотно уже второй десяток лет и, тем не менее, мы еще в начале пути, многое предстоит сделать и мы будем этим заниматься", - отметил он.

Евгений Заболотный выразил надежду, что конструктивный подход Общероссийского народного фронта к проблемам городского благоустройства позволит выявить и решить такие вопросы, о которых авторы проекта пока и не подозревают.

После заседания выездной сессии в правительстве региона состоялась рабочая встреча под председательством вице-губернатора Тюменской области Сергея Сарычева. В ходе встречи Светлана Калинина высоко оценила реализацию проекта и особо подчеркнула, что опыт Тюменской области должен тиражироваться по всей России.

"Опыт работы правительства Тюменской области по созданию условий для комфортной жизни граждан достоин того, чтобы стать примером для других регионов,- отметила Светлана Калинина. – Это в первую очередь касается практики, когда организовано непосредственное общение с гражданами: обсуждение и согласование планов реконструкции дворов, получение обратной связи и контроля. Результаты впечатляют. В Тюмени словно бы предвосхитили основные идеи, заложенные в проект рабочей группы "Качество повседневной жизни".

﻿ фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Борис Олейник