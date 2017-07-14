Тюменские почтальоны доставили почти годовой объем постановлений ГИБДД

Фото: пресс-служба тюменского филиала «Почты России»

Почти 400 тыс. постановлений о штрафах за нарушение правил дорожного движения доставили почтальоны Тюмени за первые 6 месяцев 2017 года. Это более чем в полтора раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщает пресс-служба тюменского филиала "Почты России", протоколы об административном правонарушении от электронных инспекторов направляются автолюбителям заказными письмами. Первоначально количество поступающих уведомлений не превышало 1 тыс. в день, в настоящее время почтовики ежедневно доставляют от 3 до 7 тыс. постановлений.

Впервые доставлять постановления об административных правонарушениях тюменские почтовики начали в 2010 году. По итогам успешной реализации пилотного проекта сотрудничество с ГИБДД вышло на новый уровень. В настоящее время почтовики не только доставляют постановления о штрафах, но и обеспечивают полный цикл оказания услуги: от передачи данных от ГИБДД по защищенным каналам связи до печати постановления по делам об административных правонарушениях, выявленных комплексами автоматической фиксации ПДД, предпочтовой обработке и пересылке.

Напоминаем, что у автолюбителей есть возможность производить на почте оплату штрафа ГИБДД со скидкой 50% в соответствии с действующим законодательством.