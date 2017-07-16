up

16.07.2017 воскресенье

EUR 68.3597

USD 59.8806

В Тюмени 13..15 С 3 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Более десяти тысяч подростков были трудоустроены этим летом

19:58 16 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская линия

Органы службы занятости населения Тюменской области не первый год содействуют временному трудоустройству подростков от 14 до 18 лет, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

За первую половину 2017 года служба занятости региона заключила около тысячи договоров о совместной деятельности с работодателями. Благодаря этому создано около 14 тысяч временных рабочих мест, на которые трудоустроено 10 тыс. 284 подростка. В том числе около двух тысяч ребят трудоустроены на предприятия внебюджетной сферы.

Также продолжается активная работа по расширению перечня профессий для трудоустройства. С начала 2017 года подростки приняты на работу в качестве библиотекарей, корреспондентов, поваров, инспекторов по кадрам, кондитеров, швей, экскурсоводов, лаборантов, слесарей по ремонту автомобилей, звукооператоров и других.

Последние новости

20:51 Тюменцы могут получить бесплатную помощь психолога через Интернет
19:58 Более десяти тысяч подростков были трудоустроены этим летом
18:53 Тюменцам помогут стать тревел-блогерами
18:00 17 июля - события дня
17:48 Тюменцам предложат отказаться от вредных привычек и заняться оригами
17:29 Водители - дальнобойщики поддержали социальную кампанию "Дороги без ДТП"
16:44 Лучшие фотохудожники форума "Таврида" поедут на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов
16:38 Названы хедлайнеры фестиваля "Сны улиц"
15:41 Умерла французская писательница Анн Голон
15:07 Тюменские студенты готовы продемонстрировать мастерство подводной сварки
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Готовим тюменское: Владимир Якушев подарил Тобольску свой рецепт сибирской ухи

Владимир Якушев пожелал тюменским металлургам новых достижений на благо региона и России

Владимир Якушев: фестиваль "Сибирский разносол" привлек молодых бизнесменов

Политика

В Тюмени обсуждают пилотные проекты по либерализации рынка газа

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Экономика

Бутылка тюменского завода успешно прошла тестирование в Германии

Тюменцы предпочитают покупать квартиры в новых микрорайонах, считают аналитики рынка

Комплексный подход к рыборазведению принесет успех, считает Руслан Цицкиев

Общество

Тюменцы могут получить бесплатную помощь психолога через Интернет

Более десяти тысяч подростков были трудоустроены этим летом

Тюменцам помогут стать тревел-блогерами

Спорт

Александр Кержаков завершил карьеру футболиста

"Спартак" впервые в истории завоевал футбольный Суперкубок России

Тюменскому футболисту отменили красную карточку

Происшествия

На Урале задержали мужчину, который оторвал голову у памятника Ленину

Под Нижневартовском обнаружено тело пропавшего весной рыбака, продолжаются поиски его сына

В Ялуторовске вынесли приговор по делу о гибели детей на пожаре
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+