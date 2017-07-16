Более десяти тысяч подростков были трудоустроены этим летом

Тюменская линия

Органы службы занятости населения Тюменской области не первый год содействуют временному трудоустройству подростков от 14 до 18 лет, сообщает региональный департамент труда и занятости населения.

За первую половину 2017 года служба занятости региона заключила около тысячи договоров о совместной деятельности с работодателями. Благодаря этому создано около 14 тысяч временных рабочих мест, на которые трудоустроено 10 тыс. 284 подростка. В том числе около двух тысяч ребят трудоустроены на предприятия внебюджетной сферы.

Также продолжается активная работа по расширению перечня профессий для трудоустройства. С начала 2017 года подростки приняты на работу в качестве библиотекарей, корреспондентов, поваров, инспекторов по кадрам, кондитеров, швей, экскурсоводов, лаборантов, слесарей по ремонту автомобилей, звукооператоров и других.