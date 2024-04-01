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2 тыс. 271 электронную систему для курения уничтожат в Тюмени

Происшествия, 16:49 26 апреля 2024

Тюменская таможня | Фото: Тюменская таможня

2 тыс. 271 электронную систему для курения уничтожат в Тюмени.

Устройства стоимостью 1,5 млн рублей предприниматель нелегально ввез на территорию ЕАЭС из США, Германии и Китая. Он не задекларировал товар и не уплатил таможенные платежи, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.

Сотрудники контрольного ведомства изъяли нелегальную партию иностранного товара, а по данному факту возбудили дело об административном.

Партию устройства уничтожат по решению суда.

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