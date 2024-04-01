2 тыс. 271 электронную систему для курения уничтожат в Тюмени
Происшествия, 16:49 26 апреля 2024
| Фото: Тюменская таможня
2 тыс. 271 электронную систему для курения уничтожат в Тюмени.
Устройства стоимостью 1,5 млн рублей предприниматель нелегально ввез на территорию ЕАЭС из США, Германии и Китая. Он не задекларировал товар и не уплатил таможенные платежи, сообщает пресс-служба Тюменской таможни.
Сотрудники контрольного ведомства изъяли нелегальную партию иностранного товара, а по данному факту возбудили дело об административном.
Партию устройства уничтожат по решению суда.