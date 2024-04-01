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Тюменские студенты представили инновационные разработки в "Сириусе"

Общество, 16:38 26 апреля 2024

tyuiu.ru | Фото: tyuiu.ru

Четверокурсники института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ Екатерина Мосина, Игорь Драничников и Фанзиль Кунусбаев прошли обучение в Весенней школе робототехники Научно-технологического университета "Сириус". Они представили свои инновационные разработки, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Игорь с командой проектирует портативную станцию по переработке полимеров, Екатерина разработала модульный робот-манипулятор SCARA, готовый заменить существующие зарубежные аналоги, Фанзиль – инженер команд по разработке проектов "Станция для переработки вторичного пластика" и "Импортозамещение посредством аддитивного производства и реверс-инжиниринга".

В рамках образовательного интенсива слушатели узнали об актуальных подходах в исследовании проблем механики, робототехники и теории управления, познакомились с постановками тематических задач в приложениях, приобрели навыки их решения с использованием аналитических и численных методов.

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# робототехника , ТИУ

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