Тюменские студенты представили инновационные разработки в "Сириусе"

| Фото: tyuiu.ru | Фото: tyuiu.ru

Четверокурсники института промышленных технологий и инжиниринга ТИУ Екатерина Мосина, Игорь Драничников и Фанзиль Кунусбаев прошли обучение в Весенней школе робототехники Научно-технологического университета "Сириус". Они представили свои инновационные разработки, сообщает отдел медиа и внешних коммуникаций вуза.

Игорь с командой проектирует портативную станцию по переработке полимеров, Екатерина разработала модульный робот-манипулятор SCARA, готовый заменить существующие зарубежные аналоги, Фанзиль – инженер команд по разработке проектов "Станция для переработки вторичного пластика" и "Импортозамещение посредством аддитивного производства и реверс-инжиниринга".

В рамках образовательного интенсива слушатели узнали об актуальных подходах в исследовании проблем механики, робототехники и теории управления, познакомились с постановками тематических задач в приложениях, приобрели навыки их решения с использованием аналитических и численных методов.