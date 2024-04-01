Заводоуковские волонтеры подготовили 800 порций сухих супов за сутки

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

800 порций сухих супов расфасовали волонтеры Заводоуковского округа за сутки. Они подготовили для участников специальной военной операции борщ, супы гороховый и с лапшой. А также салат со свеклой, сообщает администрация городского округа.

В каждую коробку они также вложили несколько упаковок с пастилой и, конечно, письма землякам. Посылки скоро отправят бойцам в зону СВО.

| Фото: администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

В муниципалитете отметили, что волонтёры фасуют блюда вручную. А этому предшествует большая подготовительная работа – они моют, чистят, режут, варят и сушат овощи и фрукты.