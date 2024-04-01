  • 26 апреля 202426.04.2024пятница
  • USD92,1314
    EUR98,7079
  • В Тюмени 12..14 С 4 м/с ветер южный

Узнавайте первыми главные новости в нашем Telegram-канале

Заводоуковские волонтеры подготовили 800 порций сухих супов за сутки

Общество, 16:27 26 апреля 2024

администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

800 порций сухих супов расфасовали волонтеры Заводоуковского округа за сутки. Они подготовили для участников специальной военной операции борщ, супы гороховый и с лапшой. А также салат со свеклой, сообщает администрация городского округа.

В каждую коробку они также вложили несколько упаковок с пастилой и, конечно, письма землякам. Посылки скоро отправят бойцам в зону СВО.

администрация Заводоуковского городского округа | Фото: администрация Заводоуковского городского округа

В муниципалитете отметили, что волонтёры фасуют блюда вручную. А этому предшествует большая подготовительная работа – они моют, чистят, режут, варят и сушат овощи и фрукты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# волонтеры , гуманитарная помощь , Заводоуковский городской округ , СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:15 26.04.2024Пострадавшие от паводка жители Тюменской области получают материальную помощь
18:42 26.04.2024В селе Коркино Упоровского района большая вода затопила огороды
18:09 26.04.2024Тюменский психолог дала советы, как пережить рабочую субботу
17:57 26.04.202427 апреля - события дня