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В Тюмени наградили работников торговли и общественного питания

19:14 20 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Значительный вклад работников торговли и общественного питания в развитие региона отметил губернатор Владимир Якушев в видеообращении к сотрудникам и ветеранам отрасли на торжественной церемонии в правительстве Тюменской области. Он отметил, что в этой сфере работают около 13% от общего числа занятых в экономике специалистов.

"Тюменская область не первый год сохраняет одну из лидирующих позиций в России по развитию потребительского рынка. Важно, что в этой сфере расширяется спектр услуг и форматов, создаются новые сервисы и предложения. Все это обеспечивает конкурентоспособность и востребованность предприятий торговли и общественного питания",- сказал губернатор.

Одним из наиболее значимых для региона событий последнего времени директор департамента потребительского рынка и туризма Андрей Пантелеев назвал открытие межрегионального центра компетенций, который способен подготовить квалифицированных работников для предприятий области.

"Этот проект не мог быть реализован без поддержки бизнеса. Вы сделали вложения и можете приехать в наш центр в любой день, чтобы увидеть огромные полигоны, где преподаются компетенции", - сказал Андрей Пантелеев.

Как отметила директор департамента потребительского рынка Тюмени Елена Еремина, в сфере торговли и обслуживания заняты более 70 тыс. человек. Интерес к областному центру проявляют крупные внешние ретейлеры, однако в регионе не забывают о поддержке местных товаропроизводителей, подчеркнула она.

"За последнее время у нас в два раза увеличилось количество магазинов формата "у дома", реализующих продукцию местных производителей за счет создания товаропроводящей структуры местными предприятиями пищевой переработки. Немалая заслуга в продвижении местных товаров принадлежит сфере общественного питания, которая сумела в кризисный и посткризисный период продолжить работу, связанную с изменением формата закупок. Активно меняется ассортиментная политика, и все больше блюд национальной кухни предлагается местному покупателю", - сказала Елена Еремина.

Более сорока сотрудников отрасли получили награды в честь профессионального праздника. А к ним - пожелание совершенствовать мастерство, умение показать себя и продемонстрировать местный колорит жителям и гостям области.

Татьяна Ковалева

Теги: праздник , Владимир Якушев , торговля

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