Общестенники и власть решают, как предотвратить деструктивные течения в соцсетях

фото ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 289 молодежных сообществ действуют в Тюменской области, в них вовлечены более 119 тыс. детей. Об этом на заседании круглого стола "Деструктивный потенциал молодежных субкультур" сообщил председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев.

"Тема, поднятая сегодня, очень актуальна. Так, 17 июля суд Тобольска вынес приговор организатору группы смерти, который склонял несовершеннолетнюю к совершению самоубийства. К счастью, девушку удалось спасти. В этом разговоре мы должны выработать конкретные рекомендации, чтобы предотвратить деструктивные течения в социальных сетях",- отметил он, пожелав участникам заседания успешной работы.

В заседании круглого стола, организованного Общественной палатой России, принимают участие представители правоохранительных органов, ФСИН, депутаты Тюменской городской думы, чиновники и общественники Тюмени, заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Павел Белявский.

Участники начали обсуждение по поводу, набирающих в России популярность, групп по популяризации АУЕ ( арестанско уркаганского единства).

В двухдневном форуме "Сообщество" принимают участие около тысячи представителей некоммерческих организаций и гражданских активистов из регионов Уральского федерального округа.

В первый день форума пройдут образовательные мастер-классы для НКО, гражданских активистов, представители бизнеса, власти и СМИ. Вся программа первого дня четко разделена на четыре целевые аудитории и посвящена актуальным запросам секторов. Так, некоммерческие организации узнают, как получить президентский грант в 2017 году, что такое социальное проектирование и как обеспечить своему социальному проекту узнаваемость и финансовую устойчивость. Для бизнеса и власти программа предусматривает обучение навыкам работы с некоммерческим сектором — эксперты по полочкам разложат принципы и подходы к сотрудничеству объяснят, почему оно необходимо. Региональных журналистов научат выявлять социальные проблемы, оценивать эффективность НКО и выбирать правильный формат для подачи материала.

21 июля участники форума проведут на дискуссионных площадках, обсуждая актуальные социальные вопросы региона. Так, например, НКО узнают, как попасть в реестр исполнителей общественно полезных услуг. Бизнесу будет интересно обсудить успешные кейсы взаимодействия с некоммерческим сектором. Участники также поговорят о волонтерстве, экологии и роли ресурсных центров в развитии "третьего" сектора.

﻿ Фото ИА "Тюменская линия" 1 /

Екатерина Исаева