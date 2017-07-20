"Государство, не теряй человека" - может стать лозунгом общественных палат России

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Лозунг Общественной палаты Тюменской области "Государство, не теряй человека", может стать лозунгом всех региональных общественных палат России. Такую точку зрения высказал председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты РФ Владислав Гриб, рассказывая на форуме "Сообщество" в Тюмени о приоритетах в работе вновь избранного состава этой организации.

"На одном из совещаний, один уважаемый человек сказал, что люди – это наша вторая нефть. И я понял, что как ресурс я - на втором месте после нефти. И с этим я согласиться не могу, - пояснил он. - Нефть когда-нибудь закончится, поэтому наша главная задача не потерять человека. В Тюмени, где много нефти и газа, людей ставят все-таки на первое место. И это правильно".

Защита прав человека – это одно из приоритетных направлений работы Общественной палаты. Будучи институтом гражданского общества, Общественная палата РФ планирует сосредоточить усилия на базовых правах человека – праве на труд, отдых, жилище, праве на достойную жизнь в широком смысле этого слова.

"Второй, и очень важный аспект нашей работы – отношения чиновников и общества. Задача Общественной палаты и всего гражданского общества это отношение поменять. Мы должны стать партнерами", - заявил Владислав Гриб.

Следующим приоритетом в работе нового состава Общественной палаты РФ он назвал системную поддержку НКО.

"Я бы взял за основу поддержку малого бизнеса, - подчеркнул он. - Колоссальные поправки внесены в законодательство, создана госкорпорация по поддержке малого бизнеса, а мы до сих пор спорим по налоговым льготам бизнесу и гражданам. Конечно, есть вопросы. Но хорошо бы, чтобы люди и бизнес, которые оказывают поддержку некоммерческому сектору, могли бы снизить налоги".

В приоритете Общественной палаты останется и развитие гражданского общества, усиление региональных общественных палат, которые, по оценке Владислава Гриба, зачастую недостаточно автономны и очень сильно зависят от власти. Их потенциал не в полной мере используется для активизации гражданского общества в регионах.

"Общественные палаты, общественные советы не должны быть декоративными. У меня есть мечта, чтобы общественный совет снял хоть какого-нибудь министра", - заявил он.

Интерактивное голосование участников форума, которое Общественная палата впервые проводит в Тюмени, показало, что большинство на вопрос какое из приоритетных направлений является наиболее важным, выбрало "сокращение дистанции между властью и обществом".

"И мне кажется, что это совершенно справедливо, - прокомментировал итоги голосования губернатор Владимир Якушев. - Потому что, когда у нас не будет дистанции между властью и обществом, все остальные вопросы будут решаться сами собой".

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Взаимодействие власти и НКО в последнее время претерпевает заметные изменения. О перезагрузке отношений заявил и президент Владимир Путин, подписывая соответствующие законы о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (449-ФЗ) органами федеральной и местной власти. Причем выражаться она должна и финансово, и информационно, и методически.

Подписанию закона предшествовало участие президента РФ в итоговом форуме активных граждан "Сообщество" в 2016 году. Тогда он призвал Госдуму не медлить с проработкой закона.

"Во всех регионах России все больше граждан включаются в волонтерскую деятельность, деятельность НКО. Бескорыстный труд меценатов, волонтеров заслуживает самой искренней и самой душевной поддержки и благодарности", - отметил Владимир Путин.

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Борис Олейник