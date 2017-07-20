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Власти Тюменской области наладили хороший диалог с НКО, считают участники форума "Сообщество"

14:27 20 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
t-l.ru

Почти 40% участников форума активных граждан "Сообщество", который открылся в Тюмени 20 июля, на "отлично" (17%) и "хорошо" (29%) оценили качество диалога власти и "третьего сектора" в Тюменской области.

Такая оценка, по словам губернатора Владимира Якушева, очень близка к действительности.

"Мы прекрасно понимаем, что "отлично" получить достаточно сложно даже в школе. А в такой сложной ситуации, как общение с некоммерческими организациями, которые должны помогать государству осуществлять социальные услуги, это еще сложнее, - прокомментировал он итоги онлайн-голосования, которое Общественная палата РФ проводит впервые. - Конечно, мы не можем говорить, что у нас все хорошо. Мы только в начале пути. Предстоит еще очень многое сделать. А оценка "хорошо" говорит о том, что мы сегодня в диалоге и учимся слышать друг друга. Что касается оценки "удовлетворительно" (19% -ред.), то ее, наверное, выставили люди, которые в этом процессе сегодня находятся и у них вопросов пока больше, чем ответов. "Плохо" (10%) – это та аудитория, с которой мы очевидно не дорабатываем".

Фото ИА "Тюменская линия"

Губернатор отметил, что сейчас меняется формат общения с некоммерческими организациями.

"Проделан огромный путь и с точки зрения правовой базы, и с точки зрения появления большого количества диалоговых площадок, которые позволяет власти и некоммерческим организациям слышать друг друга и находить взаимоприемлемые решения, - отметил он. - И конечно, совершенно, новая задача, которая стоит сегодня и перед властью и перед сообществом некоммерческих организаций, когда мы должны вести работу по возможности передавать социальные услуги, которые могут оказывать некоммерческие организации. Потому что есть организации с огромным опытом, есть люди, которые хорошо знают тему, настоящие профессионалы, и этих людей мы можем привлекать в качестве экспертов. Они могут обучать не только представителей некоммерческих организаций, но и представителей власти, как сегодня необходимо работать с третьим сектором. И с этими организациями возникает меньше проблем с с точки зрения понимания. Мы говорим на одном языке и больше прислушиваемся к ним".

Владимир Якушев высоко оценил именно обучающую функцию  форума.

"Проведение этого форума очень важно для Тюменской области, - подчеркнул он в беседе с журналистами. - Это обмен опытом, когда встречаются представители некоммерческих организаций, общественности, приехавших из других регионов".

Форумы "Сообщество" проводятся Общественной палатой Российской Федерации во всех федеральных округах РФ длявыявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

В 2015 году участие в форумах приняло более 10000 человек из всех регионов России. Представители некоммерческих организаций и активные граждане сделали более 300 предложений в доклад о состоянии гражданского общества, который традиционно представляется президенту в конце года.

В 2016 году окружные форумы состоялись в Перми (февраль, ПФО), Омске (март, СФО), Хабаровске (апрель, ДФО), Ялте (май, КФО), Екатеринбурге (июнь, УрФО), Череповце (июль, СЗФО), Грозном (август, СКФО), Волгограде (сентябрь, ЮФО). Заключительным стал Итоговый форум, который прошел в Москве 3-4 ноября. На открытии форума с приветственным словом выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

В 2017 году окружные форумы "Сообщество" уже состоялись в Ярославле, Красноярске, Казани, Ростове-на-Дону. В августе форум "Сообщество" пройдет в Ставрополе, в сентябре в Санкт-Петербурге, в октябре во Владивостоке. Итоговый форум пройдет в Москве 2-3 ноября.

Борис Олейник

Теги: НКО , форум Сообщество , Владимир Якушев
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