Форумы "Сообщество" Общественной палаты РФ должны решать конкретные социальные проблемы

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Форумы "Сообщество" Общественной палаты РФ должны стать инструментами прямого действия, на их площадках должны решаться конкретные социальные проблемы. Такую точку зрения накануне форума активных граждан Уральского федерального округа, который пройдет в Тюмени 20-21 июля, высказал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"Одним из мероприятий на полях форума станет обсуждение деструктивного потенциала молодежных субкультур, которое пройдет на базе Общественной палаты Тюменской области, - отметил он. - Тема детских и подростковых суицидов, проникновения тюремных укладов в среду школьников и идеализация криминального образа жизни имеют выраженный общественный резонанс. Мы хотим обсудить ее вместе с региональными активистами, услышать точку зрения органов власти, на основании чего подготовить наши предложения на федеральном уровне".

По количеству детских и подростковых суицидов Россия занимает первое место в Европе. По официальной статистике, жертвами самоубийств ежегодно становятся 16 подростков из каждых 100 тысяч. По данным Следственного комитета России, в 2016 году из жизни в результате самоубийства ушли 720 детей. За последние три года совершили суицид 2 тыс. 205 несовершеннолетних. Основными причинами суицидов детей считается неразделенная любовь или конфликты в семье, на их долю приходится по 30% самоубийств соответственно, влияние "групп смерти" и сайтов составляет всего 1% случаев. Некоторые эксперты считают, что именно СМИ невольно привлекли внимание детей к суицидам.

В Тюмени в декабре 2016 года произошло три случая суицида среди девочек-подростков. Это вызвало большой общественный резонанс. Многие тюменцы связывают череду детских смертей с так называемыми "группами смерти" в соцсетях. В таких сообществах пропагандируют депрессивные и негативные настроения. Дети попадают под отрицательное влияние неизвестных людей в виртуальном мире и решаются на страшные поступки.

Похожие проблемы переживал и Ханты-Мансийский автономный округ, где "группам смерти" будут противостоять специально созданная оппозиция – кибердружины.

"Мы пытаемся зарождающиеся кибердружины нагрузить этой работой. Мы работаем с молодыми людьми, которые хорошо знают психологию пользователей, с тем, чтобы у молодого человека, у ребенка был выбор, за тем пойти, или за другим. Второе – исключить возможность вовлечения в эти проекты молодых людей", - заявила по этому поводу губернатор Югры Наталья Комарова.

"Зачастую у регионов есть хороший и уникальный опыт в решении тех или иных проблем, и мы должны использовать этот потенциал и выводить его на федеральный уровень, - уверен секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев. - Мы будем стараться активнее привлекать региональные палаты к обсуждению острых общественных тем".

Форумы "Сообщество" проводятся Общественной палатой Российской Федерации во всех федеральных округах РФ с 2015 года. Форум активных граждан— это открытая рабочая площадка для взаимодействия между обществом, бизнесом и властью.

В 2015 году участие в форумах приняло более 10 тыс. человек из всех регионов России. Представители некоммерческих организаций и активные граждане сделали более 300 предложений в доклад о состоянии гражданского общества, который традиционно представляется президенту в конце года.

Борис Олейник