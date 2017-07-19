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Нужно сократить дистанцию между чиновниками и активистами, считает Валерий Фадеев

12:41 19 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Общественной палаты РФ

Сокращение дистанции между чиновниками и гражданскими активистами - одно из важнейших направлений деятельности Общественной палаты РФ. Такое заявление накануне форума активных граждан Уральского федерального округа "Сообщество", который пройдет в Тюмени 20-21 июля, сделал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"На практике мы видим, что зачастую чиновники не понимают, зачем нужны активисты, НКО и вообще гражданское общество и как можно использовать этот огромный потенциал. Не всегда и активисты согласны с тем, что надо взаимодействовать с властями и чиновниками. Выстраивать такой диалог мы хотим как раз с помощью региональных палат, создавая своеобразные клубы при них, объединяющие активистов, чиновников, и журналистов для обеспечения коммуникации между ними", - отметил он.

Речь, по его словам, идет о более плотной и эффективной работе с субъектами РФ. "Зачастую у регионов есть хороший и уникальный опыт в решении тех или иных проблем, и мы должны использовать этот потенциал и выводить его на федеральный уровень", - заявил Валерий Фадеев.

Программа форума, рассчитанная на два дня, дает широкие возможности для общения представителей органов государственной власти и бизнеса, для которых будет организована специальная секция, направленная на обмен опытом и поиск работающих моделей сотрудничества с социально ориентированными некоммерческими организациями, социальными инициативами и активными гражданами.

Программа включает наиболее эффективные форматы работы для построения межсекторного взаимодействия: дискуссии, общественные слушания, презентации лучших практик, тренинги, мастер-классы, пространство для непосредственного общения и обсуждения возможностей сотрудничества.

Участие в форуме примут члены общественных палат, эксперты федерального и регионального уровня по взаимодействию "третьего сектора" с бизнесом и государством, социальному предпринимательству, общественному контролю, привлечению ресурсов, добровольчеству и благотворительной деятельности, неформальным городским сообществам и вовлечению граждан, а также другим темам.

Для того, чтобы в полной мере реализовать стратегический потенциал некоммерческого сектора в регионе, необходимо выявить состояние развития этого сектора в регионах: осуществить анализ состава "третьего сектора", выявить особенности отношений субъектов "третьего сектора" с местными сообществами, государством и корпоративным сектором, оценить инфраструктурную обеспеченность деятельности основных субъектов "третьего сектора".

С этой целью в 2015 году компания Aventiсa по заказу Общественной палаты РФ проводила масштабное исследование некоммерческого сектора. Материалы исследования доступны для скачивания на сайте форума в разделе "Каталог исследований".

Борис Олейник

Теги: Валерий Фадеев , общественные советы , форум , Общественная палата
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