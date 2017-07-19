up

19.07.2017 среда

EUR 68.4008

USD 59.3705

В Тюмени 21..23 С 1 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Общество

Валерий Фадеев: Тюменская область заслуживает особого внимания

12:08 19 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
www.oprf.ru
Продолжение: Нужно сократить дистанцию между чиновниками и активистами, считает Валерий Фадеев

Тюменская область заслуживает особого внимания, благодаря хорошим примерам взаимодействия некоммерческого сектора с властью и бизнесом. Такую оценку региону, который 20-21 июля 2017 года будет принимать форум активных граждан Уральского федерального округа "Сообщество", дал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"В Тюмени работает один из старейших и стабильно работающих фондов местных сообществ – Фонд развития Тюмени, - отметил он. - Из местного бюджета выделяются специальные средства для обучения НКО для работы на рынке социальных услуг. Такая программа здесь реализуется уже более года".

Развитие гражданского общества и усиление региональных общественных палат, остается одной из приоритетных задач Общественной палаты РФ, которые, по мнению Валерия Фадеева, зачастую недостаточно автономны и очень сильно зависят от власти.

"Их потенциал не в полной мере используется для активизации гражданского общества в регионах, - считает он. - Для нас же региональная повестка – ценнейший источник гражданских инициатив, которые могут быть использованы как в разработке и экспертизе федеральных законопроектов, так и в работе с органами власти в рамках общественного контроля и влияния на их политику. Мы будем стараться активнее привлекать региональные палаты к обсуждению острых общественных тем".

Взаимодействие власти и НКО в последнее время претерпевает заметные изменения. О перезагрузке отношений заявил и президент Владимир Путин, подписывая соответствующие законы о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (449-ФЗ) органами федеральной и местной власти. Причем выражаться она должна и финансово, и информационно, и методически. Подписанию закона предшествовало участие президента РФ в итоговом форуме активных граждан "Сообщество" в 2016 году. Тогда он призвал Госдуму не медлить с проработкой закона.

"Во всех регионах России все больше граждан включаются в волонтерскую деятельность, деятельность НКО. Бескорыстный труд меценатов, волонтеров заслуживает самой искренней и самой душевной поддержки и благодарности", - отметил Владимир Путин.

Форумы "Сообщество" проводятся Общественной палатой Российской Федерации во всех федеральных округах РФ для выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

В 2015 году участие в форумах приняло более 10 тыс. человек из всех регионов России. Представители некоммерческих организаций и активные граждане сделали более 300 предложений в доклад о состоянии гражданского общества, который традиционно представляется президенту в конце года.

В 2016 году окружные форумы состоялись в Перми (февраль, ПФО), Омске (март, СФО), Хабаровске (апрель, ДФО), Ялте (май, КФО), Екатеринбурге (июнь, УрФО), Череповце (июль, СЗФО), Грозном (август, СКФО), Волгограде (сентябрь, ЮФО). Заключительным стал Итоговый форум, который прошел в Москве 3-4 ноября. На открытии форума с приветственным словом выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

В 2017 году окружные форумы "Сообщество" уже состоялись в Ярославле, Красноярске, Казани, Ростове-на-Дону. В августе форум "Сообщество" пройдет в Ставрополе, в сентябре в Санкт-Петербурге, в октябре во Владивостоке. Итоговый форум пройдет в Москве 2-3 ноября.

Борис Олейник

Теги: Валерий Фадеев , НКО , форум , Общественная палата
Ранее в сюжете
18.07.2017, 18:05 Форумы «Сообщество» Общественной палаты РФ должны решать конкретные социальные проблемы
18.07.2017, 14:05 Валерий Фадеев: на тюменском форуме обсудят конкретные проблемы жителей России
18.07.2017, 13:32 На тюменском форуме «Сообщество» обсудят развитие НКО в Уральском федеральном округе
12.07.2017, 14:15 Тюменцы могут стать волонтерами на форуме активных граждан «Сообщество»
27.06.2017, 09:00 Активисты УФО соберутся в Тюмени на форуме «Сообщество»

Последние новости

13:25 Тюмень Водоканал оштрафован за ущемление прав РЖД
13:14 Лучшие товары и услуги выбирают в Тюмени Фото
13:10 В Тюмени горит памятник архитектуры Фото
13:03 Дело о смертельном ДТП в центре Тюмени ушло в суд
12:52 Распутина уступила тюменке на корте
12:41 Нужно сократить дистанцию между чиновниками и активистами, считает Валерий Фадеев
12:30 Из-за превышения скорости под Тюменью перевернулись два автомобиля Фото
12:19 В Метелево заменят почти пять километров напорного трубопровода канализации Фото
12:08 Валерий Фадеев: Тюменская область заслуживает особого внимания
11:57 В Обь-Иртышский бассейн выпустят более ста миллионов штук молоди пеляди Фото
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев вручил премию победительнице международной химической олимпиады

Владимир Якушев: школьный огород помогает детям понять, что такое труд

Владимир Якушев: транспортные тарифы имеют большое значение для развития туризма

Политика

В Тюмени обсуждают пилотные проекты по либерализации рынка газа

Ольга Швецова: обсудили с Валентиной Матвиенко широкий спектр вопросов

"Единая Россия" держит под контролем выполнение предвыборных обещаний

Экономика

Тюмень Водоканал оштрафован за ущемление прав РЖД

Лучшие товары и услуги выбирают в Тюмени

В Метелево заменят почти пять километров напорного трубопровода канализации

Общество

Нужно сократить дистанцию между чиновниками и активистами, считает Валерий Фадеев

Валерий Фадеев: Тюменская область заслуживает особого внимания

В Обь-Иртышский бассейн выпустят более ста миллионов штук молоди пеляди

Спорт

Распутина уступила тюменке на корте

Тюменские шахматисты побеждают в Самаре

На Цветной бульвар выйдут более четырехсот боксеров

Происшествия

В Тюмени горит памятник архитектуры

Дело о смертельном ДТП в центре Тюмени ушло в суд

Из-за превышения скорости под Тюменью перевернулись два автомобиля
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+