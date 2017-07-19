Валерий Фадеев: Тюменская область заслуживает особого внимания

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Тюменская область заслуживает особого внимания, благодаря хорошим примерам взаимодействия некоммерческого сектора с властью и бизнесом. Такую оценку региону, который 20-21 июля 2017 года будет принимать форум активных граждан Уральского федерального округа "Сообщество", дал секретарь Общественной палаты РФ Валерий Фадеев.

"В Тюмени работает один из старейших и стабильно работающих фондов местных сообществ – Фонд развития Тюмени, - отметил он. - Из местного бюджета выделяются специальные средства для обучения НКО для работы на рынке социальных услуг. Такая программа здесь реализуется уже более года".

Развитие гражданского общества и усиление региональных общественных палат, остается одной из приоритетных задач Общественной палаты РФ, которые, по мнению Валерия Фадеева, зачастую недостаточно автономны и очень сильно зависят от власти.

"Их потенциал не в полной мере используется для активизации гражданского общества в регионах, - считает он. - Для нас же региональная повестка – ценнейший источник гражданских инициатив, которые могут быть использованы как в разработке и экспертизе федеральных законопроектов, так и в работе с органами власти в рамках общественного контроля и влияния на их политику. Мы будем стараться активнее привлекать региональные палаты к обсуждению острых общественных тем".

Взаимодействие власти и НКО в последнее время претерпевает заметные изменения. О перезагрузке отношений заявил и президент Владимир Путин, подписывая соответствующие законы о поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций (449-ФЗ) органами федеральной и местной власти. Причем выражаться она должна и финансово, и информационно, и методически. Подписанию закона предшествовало участие президента РФ в итоговом форуме активных граждан "Сообщество" в 2016 году. Тогда он призвал Госдуму не медлить с проработкой закона.

"Во всех регионах России все больше граждан включаются в волонтерскую деятельность, деятельность НКО. Бескорыстный труд меценатов, волонтеров заслуживает самой искренней и самой душевной поддержки и благодарности", - отметил Владимир Путин.

Форумы "Сообщество" проводятся Общественной палатой Российской Федерации во всех федеральных округах РФ для выявления состояния развития некоммерческого сектора в регионах, обсуждения существующих проблем и возможных путей их решения, а также поддержки наиболее эффективных практик гражданской активности.

В 2015 году участие в форумах приняло более 10 тыс. человек из всех регионов России. Представители некоммерческих организаций и активные граждане сделали более 300 предложений в доклад о состоянии гражданского общества, который традиционно представляется президенту в конце года.

В 2016 году окружные форумы состоялись в Перми (февраль, ПФО), Омске (март, СФО), Хабаровске (апрель, ДФО), Ялте (май, КФО), Екатеринбурге (июнь, УрФО), Череповце (июль, СЗФО), Грозном (август, СКФО), Волгограде (сентябрь, ЮФО). Заключительным стал Итоговый форум, который прошел в Москве 3-4 ноября. На открытии форума с приветственным словом выступил президент Российской Федерации Владимир Путин.

В 2017 году окружные форумы "Сообщество" уже состоялись в Ярославле, Красноярске, Казани, Ростове-на-Дону. В августе форум "Сообщество" пройдет в Ставрополе, в сентябре в Санкт-Петербурге, в октябре во Владивостоке. Итоговый форум пройдет в Москве 2-3 ноября.

Борис Олейник