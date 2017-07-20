Владимир Якушев: проект "Ключ к жизни" спас более четырехсот ребятишек

oprf.ru

Одним из самых удачных некоммерческих проектов губернатор Тюменской области Владимир Якушев считает проект "Ключ к жизни".

Об этом он заявил, отвечая на вопрос участников форума активных граждан "Сообщество", который два дня будет работать в Тюмени.

"Мы собираем деньги для лечения за рубежом детей, которым, к сожалению, нельзя помочь у нас, - отметил он. - Я этот проект веду, и болею за него. Знаю каждого ребенка, для которого мы выделяем средства, знаю, какие результаты получены. За несколько лет мы спасли жизни более чем 400 ребятишек, а всего проект помог почти 800 детям".

Благотворительный проект "Ключ к жизни", направленный на помощь тяжелобольным детям, стартовал 20 июля 2011 года по инициативе губернатора Тюменской области Владимира Якушева.

Тюменский форум "Сообщество" стал третьим по счету в Уральском федеральным округе и 23-м за всю историю Общественной палаты, которая организует такие форумы с 2015 года.

Участниками форума "Сообщество" в Тюмени стало около тысячи человек из всех субъектов Уральского федерального округа.

Борис Олейник