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"Ключ к жизни" помогает юным жителям области шесть лет

16:49 20 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Благотворительный проект социального партнерства "Ключ к жизни" стартовал по инициативе губернатора Тюменской области Владимира Якушева 20 июля 2011 года.

За это время почти 800 детей Тюменской области с проблемами здоровья получили помощь: лечение в зарубежных клиниках, а дети с аутизмом, ДЦП - дополнительные курсы реабилитации и дорогостоящее медицинское оборудование. Благотворители перечислили на специальный счет координатора проекта – Ассоциации "Тюменское региональное медицинское общество" - 130 млн рублей.

""Ключ к жизни" — один из самых нужных и значимых некоммерческих проектов в Тюменской области. Объединяя усилия власти, бизнеса, граждан мы помогаем юным тюменцам, которые жизненно нуждаются в такой помощи и поддержке. С помощью собранных благотворительных средств дети, кому российские клиники, к сожалению, не могут пока помочь, отправляются для лечения за рубеж. Несмотря на то, что я не вхожу в экспертный совет проекта, постоянно интересуюсь его результатами, курирую его, знаю, для какого ребенка выделяются средства, где и как лечатся ребятишки, какие после этого результаты и какая нужна реабилитация. Это проект очень важный. За время его работы сотни детей получили помощь, а по сути общими усилиями мы спасли им жизнь", - высказал мнение губернатор Владимир Якушев на форуме "Сообщество".

"Ключ к жизни" продолжает помогать. 30 июля уже четвертый мальчик поедет в клинику Сербии, к всемирно известному специалисту в области детской урологии. Маленькому Мирону будет сделана операция, которая поможет исправить редкий порок развития мочеполовой системы. 21 июля из Израиля после очередного курса вернется Полина, которая в течение четырех лет проходит поэтапное лечение сложного сосудистого заболевания.

За шесть лет 28 детей с онкопатологией прошли лечение в рамках проекта "Ключ к жизни" в клиниках России и за рубежом. После этого ребята при поддержке проекта проходят динамическое наблюдение в специализированных клиниках. 

Проект активно поддерживает детей с детским церебральным параличом и расстройствами аутистического спектра: финансируются занятия по иппотерапии, действует программа "Лыжи мечты", благодаря чему сотни ребят имеют возможность получать дополнительные курсы реабилитации в Тюмени и Тобольске.

В течение последних трех лет "Ключ к жизни" оказывает помощь детям со спинально-мышечной атрофией, приобретается дорогостоящее медицинское оборудование, которое позволяет улучшить качество их жизни. Для деток с тяжелыми патологиями приобретены аппараты искусственной вентиляции легких, откашливатели, аспираторы.

Стать благотворителем можно сейчас. Достаточно отправить SMS на номер 3434 со словом "КЛЮЧ" и через пробел указать цифрами сумму пожертвования. Например: КЛЮЧ 200. В этом случае сумма пожертвования составит 200 рублей. Если отправить просто слово "КЛЮЧ" без указания суммы, то с телефона спишется 100 рублей. SMS на номер 3434 можно отправить бесплатно. Комиссия с абонента оператора сотовой связи — 0%. Услуга доступна для абонентов МТС, "Билайн", "Мегафон" и Tele2.

Соб. инф.

Теги: благотворительность , дети-инвалиды , Владимир Якушев , форум Сообщество , Ключ к жизни
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