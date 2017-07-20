up

20.07.2017 четверг

EUR 68.2762

USD 59.2418

В Тюмени 20..22 С 1 м/с
ветер северный

﻿
Главная / Новости / Общество

Опыт Тюменской области по организации детского отдыха получил высокую оценку общественников

17:10 20 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента социального развития Тюменской области
Продолжение: Роль СМИ, как катализатора активности горожан, обсудили на форуме «Сообщество»

Опыт областной Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе" может стать основой для регламентирования сферы детского летнего отдыха в других регионах. 

К такому выводу пришли члены Общественной палаты, эксперты форума активных граждан УФО "Сообщество" после знакомства с моделью организации детского отдыха в Тюменской области. О ней гостям рассказала президент ассоциации "Мы вместе" Лариса Шилова.

Она напомнила, что на протяжении последних 14 лет организаторы детского досуга разрабатывали собственную модель, которая имеет высокий рейтинг в регионе. Все оздоровительные лагеря разделены на классы - от них зависит стоимость путевки. Большое внимание уделяется отдыху сирот и детей из семей в трудной жизненной ситуации - их пребывание в лагерях оплачивает областной бюджет. Для остальных предусмотрена система софинансирования, а размер родительской платы варьируется от 30 до 50% от общей стоимости путевки. 

Увидели гости и работу менеджеров, принимающих заявки на отдых. Поток желающих в это время не прекращался: родители заполняли документы, школьники рассматривали буклеты тюменских лагерей. "Вот они - наши главные гости. Все, что мы делаем и создаем - для них", - указала на детей Лариса Шилова. 

Подробнее она остановилась на подготовке вожатых. По ее словам, комфорт и безопасность отдыхающих во многом зависят именно от них, поэтому профессиональной подготовке вожатых в регионе уделяют особое внимание. Для этого при ассоциации "Мы вместе" работает областная школа вожатых. Здесь студенты слушают теоретический курс, защищают проекты, учатся взаимодействовать с разными детьми, в том числе инвалидами. По итогам вожатые получают сертификаты - без них ни в один лагерь не примут.

Узнали гости и об основных проектах ассоциации, в том числе совместных с представителями Общественной палаты. Среди них работа в микрорайонах "Капитан нашего двора", программы летнего отдыха в Крыму, "Связь поколений", совместная с общественниками разработка чек-листа. Лариса Шилова подчеркнула, что все они испытаны и показали хорошие результаты. 

Обозначила Лариса Шилова и проблемы, с которыми сталкиваются организаторы детского досуга в регионе. Одна из них - количество проверок во время летних смен. По словам Ларисы Шиловой, большая часть из них не касается летнего отдыха, поэтому рационально было бы их перенести на другое время года. Также желательно создать целую систему подготовки проверяющих - тогда проверки стали бы результативнее и не отвлекали организаторов детского отдыха от главной работы - обеспечения детям интересного и безопасного лета. 

Эту идею поддержала председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Общественной палаты, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок. По ее мнению, вопрос создания такой системы очень важный. В этом помог бы и опыт тюменцев, в том числе по работе с некоммерческими организациями. Отдельного внимания, по мнению Натальи Починок, заслуживает возможность внедрения программ подготовки на уровне вузов. 

www.oprf.ru

"Если бы во всех регионах была такая же система, как у вас, то она бы пришла к саморегулированию, и многие вопросы просто отпали", - резюмировала она.

По словам председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами, члена Общественной палаты Калужской области Владислава Гриба, не стоит торопиться менять законодательство в этой сфере. 

"У вас действительно интересные практики, и очень хорошо поставлена работа. Однако так не во всех регионах. То, что для вас недопустимо, кое-где до сих пор считается привычной практикой. Безусловно, над этим нужно работать, но мы привыкли ориентироваться не на лучших, а на худших. Вспомним Карелию - нельзя, чтобы такие ситуации повторялись. На это и направлено ужесточение законодательства, проверки, жесткое регламентирование в этой сфере. К сожалению, строгость закона у нас не всегда компенсируется добросовестным исполнением, поэтому нужно учитывать худшие практики и избавляться от них. А ваши брать в пример", - отметил он. 

В целом организацию детского летнего отдыха в Тюмени эксперты признали одним из передовых. В завершение встречи Лариса Шилова вручила гостям сборники методических рекомендаций для отдыхающих, воспитателей, вожатых и родителей, разработанный в Тюмени. 

"Очень хороший подарок. Пригодится нам всем хотя бы потому, что мы родители и обязаны правильно воспитывать своих детей", - поблагодарил от имени делегации Владислав Гриб. 

﻿
1 /

Евгения Шевцова

Теги: Лариса Шилова , детский летний отдых , Мы вместе , Общественная палата , форум Сообщество
Ранее в сюжете
20.07.2017, 16:49 «Ключ к жизни» помогает юным жителям области шесть лет
20.07.2017, 16:38 Общестенники и власть решают, как предотвратить деструктивные течения в соцсетях
20.07.2017, 16:27 Владимир Якушев: проект «Ключ к жизни» спас более четырехсот ребятишек
20.07.2017, 16:16 «Государство, не теряй человека» - может стать лозунгом общественных палат России
20.07.2017, 15:32 Виталий Лейбин: общественники и журналисты должны проявлять взаимный интерес
20.07.2017, 14:38 Жильцам проблемного дома в Тюмени помогут региональное правительство и Общественная палата России
20.07.2017, 14:27 Власти Тюменской области наладили хороший диалог с НКО, считают участники форума «Сообщество»

Последние новости

19:14 В Тюмени наградили работников торговли и общественного питания
18:38 "Открытие" выплатит страховое возмещение предпринимателям-вкладчикам "Югры" дистанционно
18:27 Тюменцев приглашают поправить здоровье на берегу моря
18:16 Жительница Свердловской области ответит за фиктивную регистрацию фирм
18:05 Сдать нормы ГТО и выиграть велосипед можно в торговом центре Тюмени
17:54 21 июля - события дня
17:43 Мобильное приложение "ЖКХ72" обновилось
17:32 Дачные кооперативы отключат от электроснабжения за долги
17:21 Роль СМИ, как катализатора активности горожан, обсудили на форуме "Сообщество"
17:10 Опыт Тюменской области по организации детского отдыха получил высокую оценку общественников Фото
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

В Тюмени создадут Школу экологической и сельскохозяйственной биологии – X-Bio

"Ключ к жизни" помогает юным жителям области шесть лет

Владимир Якушев: проект "Ключ к жизни" спас более четырехсот ребятишек

Политика

Госдума отменила бесплатный багаж для невозвратных билетов

Принят закон о курортном сборе в нескольких регионах России

В Тюмени обсуждают пилотные проекты по либерализации рынка газа

Экономика

В Тюмени наградили работников торговли и общественного питания

"Открытие" выплатит страховое возмещение предпринимателям-вкладчикам "Югры" дистанционно

Дачные кооперативы отключат от электроснабжения за долги

Общество

Тюменцев приглашают поправить здоровье на берегу моря

21 июля - события дня

Мобильное приложение "ЖКХ72" обновилось

Спорт

Сдать нормы ГТО и выиграть велосипед можно в торговом центре Тюмени

Ямальский капитан уехал в Норильск

Тюменка вышла в полуфинал пермского турнира

Происшествия

Жительница Свердловской области ответит за фиктивную регистрацию фирм

Пропавшую семью экстремалов из Екатеринбурга нашли в Югре

В Заводоуковске предпринимательница задолжала более одного миллиона рублей налогов
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+