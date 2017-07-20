Опыт Тюменской области по организации детского отдыха получил высокую оценку общественников

Фото департамента социального развития Тюменской области

Опыт областной Ассоциации организаторов отдыха и оздоровления населения "Мы вместе" может стать основой для регламентирования сферы детского летнего отдыха в других регионах.

К такому выводу пришли члены Общественной палаты, эксперты форума активных граждан УФО "Сообщество" после знакомства с моделью организации детского отдыха в Тюменской области. О ней гостям рассказала президент ассоциации "Мы вместе" Лариса Шилова.

Она напомнила, что на протяжении последних 14 лет организаторы детского досуга разрабатывали собственную модель, которая имеет высокий рейтинг в регионе. Все оздоровительные лагеря разделены на классы - от них зависит стоимость путевки. Большое внимание уделяется отдыху сирот и детей из семей в трудной жизненной ситуации - их пребывание в лагерях оплачивает областной бюджет. Для остальных предусмотрена система софинансирования, а размер родительской платы варьируется от 30 до 50% от общей стоимости путевки.

Увидели гости и работу менеджеров, принимающих заявки на отдых. Поток желающих в это время не прекращался: родители заполняли документы, школьники рассматривали буклеты тюменских лагерей. "Вот они - наши главные гости. Все, что мы делаем и создаем - для них", - указала на детей Лариса Шилова.

Подробнее она остановилась на подготовке вожатых. По ее словам, комфорт и безопасность отдыхающих во многом зависят именно от них, поэтому профессиональной подготовке вожатых в регионе уделяют особое внимание. Для этого при ассоциации "Мы вместе" работает областная школа вожатых. Здесь студенты слушают теоретический курс, защищают проекты, учатся взаимодействовать с разными детьми, в том числе инвалидами. По итогам вожатые получают сертификаты - без них ни в один лагерь не примут.

Узнали гости и об основных проектах ассоциации, в том числе совместных с представителями Общественной палаты. Среди них работа в микрорайонах "Капитан нашего двора", программы летнего отдыха в Крыму, "Связь поколений", совместная с общественниками разработка чек-листа. Лариса Шилова подчеркнула, что все они испытаны и показали хорошие результаты.

Обозначила Лариса Шилова и проблемы, с которыми сталкиваются организаторы детского досуга в регионе. Одна из них - количество проверок во время летних смен. По словам Ларисы Шиловой, большая часть из них не касается летнего отдыха, поэтому рационально было бы их перенести на другое время года. Также желательно создать целую систему подготовки проверяющих - тогда проверки стали бы результативнее и не отвлекали организаторов детского отдыха от главной работы - обеспечения детям интересного и безопасного лета.

Эту идею поддержала председатель комиссии по социальной политике, трудовым отношениям, взаимодействию с профсоюзами и поддержке ветеранов Общественной палаты, ректор Российского государственного социального университета Наталья Починок. По ее мнению, вопрос создания такой системы очень важный. В этом помог бы и опыт тюменцев, в том числе по работе с некоммерческими организациями. Отдельного внимания, по мнению Натальи Починок, заслуживает возможность внедрения программ подготовки на уровне вузов.

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"Если бы во всех регионах была такая же система, как у вас, то она бы пришла к саморегулированию, и многие вопросы просто отпали", - резюмировала она.

По словам председателя комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами, члена Общественной палаты Калужской области Владислава Гриба, не стоит торопиться менять законодательство в этой сфере.

"У вас действительно интересные практики, и очень хорошо поставлена работа. Однако так не во всех регионах. То, что для вас недопустимо, кое-где до сих пор считается привычной практикой. Безусловно, над этим нужно работать, но мы привыкли ориентироваться не на лучших, а на худших. Вспомним Карелию - нельзя, чтобы такие ситуации повторялись. На это и направлено ужесточение законодательства, проверки, жесткое регламентирование в этой сфере. К сожалению, строгость закона у нас не всегда компенсируется добросовестным исполнением, поэтому нужно учитывать худшие практики и избавляться от них. А ваши брать в пример", - отметил он.

В целом организацию детского летнего отдыха в Тюмени эксперты признали одним из передовых. В завершение встречи Лариса Шилова вручила гостям сборники методических рекомендаций для отдыхающих, воспитателей, вожатых и родителей, разработанный в Тюмени.

"Очень хороший подарок. Пригодится нам всем хотя бы потому, что мы родители и обязаны правильно воспитывать своих детей", - поблагодарил от имени делегации Владислав Гриб.

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Евгения Шевцова