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Роль СМИ, как катализатора активности горожан, обсудили на форуме "Сообщество"

17:21 20 июля 2017 | mobile | | print версия для печати

Средства массовой информации могут выступать в роли общественных организаций и фондов, реализующих социальные проекты. Такое мнение высказали участники круглого стола "Социальные проекты масс-медиа как катализатор активности горожан", который прошел на площадке форума "Сообщество" в Тюмени.

Своим опытом и результатами ведения социальных проектов поделились представители СМИ Курганской, Челябинской, Тюменской областей и Ханты-Мансийского автономного округа.

Член комиссии по экологии и охране окружающей среды Общественной палаты Российской Федерации, главный редактор челябинской газеты "Время Че" Феликс Панов рассказал о реализации проектов в области экологии.

"Эти проблемы очень актуальны для нашего региона, только на территории Челябинска работают шесть крупнейших металлургических предприятий. Кроме того, существует острая ситуация с вывозом твердых бытовых отходов. В городе действует одна из крупнейших свалок в стране. Именно к этим вопросам мы привлекли особое внимание", - рассказал он.

Основными средствами коммуникации были выбраны социальные сети, созданы активные группы в сетях vk.com, Facebook и Instagram. Работа велась с разными слоями населения. Феликс Панов отметил, что от вида соцсетей зачастую зависит и реакция на сообщение, поэтому информационные посылы корректировались под разные аудитории. Результатом работы стало привлечение внимания властей к проблеме и принятие новой схемы утилизации бытовых отходов.

"Свою задачу мы видим не в том, чтобы стоять с мечом над головой чиновника, а в настраивании качественной коммуникации. Если берешься за проблему, то ты являешься конечным "замыкателем" этой ситуации", - добавил Феликс Панов.

Креативный директор информационного агентства "Курган.Ру", один из основателей медиахолдинга "Курьер" в столице Зауралья Ярослав Климко рассказал об организации открытого городского турнира по дворовому футболу в Кургане. Проект существует уже 14 лет, за это время привлек ребят из социально незащищенных слоев населения, было создано общественное движение "Весна", начат ремонт кортов и дворовых площадок города.

Немало социальных проектов реализовала и газета "Новости Югры". Это акция по спасению 100-летнего амбара в д. Сухоруково, издание книги ветерана Великой Отечественной войны Виталия Ботвина, которая вышла тиражом 2 тыс. экземпляров и разошлась по школам и детским садам. Была организована серия детских субботников "Здесь живет детство", в которой приняли участие более 300 человек.

По мнению главного редактора газеты "Тюменская область сегодня" Александра Скорбенко, социальные проекты выступают катализатором единства, понимания, обучения и воспитания населения.

"Поскольку журналисты представляют разные проекты, и соответственно, разные интересы, разные социальные группы, то происходит объединение людей. Когда люди обращаются в редакции, СМИ становятся для них последней надеждой и "народной жилеткой". Мы вынуждены объединять людей для того, чтобы конструктивный диалог в решении их проблемы произошел и было внимание со стороны властей", - отметил он.

Александр Скорбенко выразил уверенность, что сегодня средства массовой информации нужно рассматривать как возможность выстраивать диалог между активными гражданами по разным темам. Главное, чтобы в нем существовало понимание того, о чем говорит то или иное объединение.

Любовь Голышева

Теги: форум Сообщество , СМИ , Общественная палата
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