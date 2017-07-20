Проблему увлечения молодежи деструктивными течениями обсудили в Тюмени

Тюменская линия

В Тюменской области применяется комплексный подход к решению проблем молодежи. На заседании круглого стола "Деструктивный потенциал молодежных субкультур", который состоялся во время форума активных граждан Уральского федерального округа "Сообщество" были представлены успешные проекты, которые могут служить примером диалога всех заинтересованных структур: государства, общественников, правоохранительных органов с молодыми людьми.

Так, некоторое время назад экстремальные виды спорта и люди, которые ими были увлечены, вызывали опасения большого числа жителей области из-за асоциального поведения и неоправданного риска, сегодня стали примером для подражания. Они поддерживают хорошую физическую форму, ведут здоровый образ жизни и обучают других ребят. Изначально в регионе было принято решение не мешать развиваться этой спортивной субкультуре, а скорее, направить ее в нужное русло: в Тюмени начали проводить спортивные состязания среди экстремалов. Самое крупное набрало более 90 тыс. зрителей. Организаторы привлекают коммерческие средства, которые идут на строительство специальных площадок, для занятий этими видами спорта. Спорт с элементами шоу интересен и зрителям, и самим ребятам. Интересы молодежи необходимо ставить во главу угла. Развитие экстремальных видов спорта позволило молодым людям, которые не интересуются хоккеем и футболом, реализовать себя и свой потенциал.

Комплексный подход нужен и для борьбы с деструктивными увлечениями. Так, одно время в России популярность набрал шоплифтинг – мелкое воровство в магазинах. В Тюменской области также нашлись желающие присоединиться к этому движению: в социальных сетях создавались специальные группы, где молодые люди хвалились украденным. Как показала статистика, 70% молодых людей, совершивших данные преступления, из благополучных семей, другими словами – необходимости красть товары из-за бедственного положения у них не было. Как рассказала заместитель губернатора Тюменской области Ольга Кузнечевских, за год работы удалось уменьшить число таких преступлений на 40%.

"В Тюменской области реализуется проект "Шанс". То, с чего мы начинали работать и то, что в итоге дало результат – абсолютно диаметральные вещи. Сначала мы начали работу с супермаркетами, затем с прокуратурой, затем со Следственным комитетом, затем с ребятами. И только объединив все, мы получили хороший результат. Я считаю, что с проблемами деструктивных течений среди молодежи нужно работать постоянно. Надо понимать, что вопрос финансирования не является ключевым – вопрос не в деньгах, он в головах. Всегда нужно советоваться с теми, кого мы решили поучить жизни", - отметила она.

Еще один проект, которые отметили эксперты - "Киберпатруль". Опыт его реализации на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений уже отмечен и рекомендован к изучению в других российских регионах. Главная цель этого проекта - противодействие распространению в Интернете опасной информации для детей и подростков. Волонтеры ведут с подрастающим поколением просветительские беседы, не обходят стороной родителей и педагогов. Занимаются поиском и блокировкой групп в социальных сетях, способных нанести вред подросткам. "Киберпатруль" активно сотрудничает с правоохранительными органами. На интернет- площадке "Киберпатруль" размещены советы психологов, информация об интернет-мошенничестве. Работает обратная связь. Внести свой вклад в общую борьбу с опасным контентом может любой житель региона – "Киберпатруль" всегда готов к сотрудничеству.

Оградить детей от негативной информации, как в Интернете, так и на ТВ, задача сложная и здесь необходима слаженная работа всех государственных структур и родителей. Сейчас этому уделяется недостаточно внимание. Такое мнение высказал председатель комиссии по общественному контролю и взаимодействию с общественными советами Общественной палаты России Владислав Гриб.

"Я отец пятерых детей и первое, что я сделал, это снял телевизионную антенну. То, что показывают сейчас, смотреть нельзя. Необходимо переключать внимание детей с плохого мультфильма на хороший. Но мы знаем, что негатив всегда интереснее. К примеру, я открываю топ Яндекса и четыре из пяти новостей – негатив. Надо изолировать детей от вредного контента. То, что сделали в Тюменской области по популяризации экстремальных видов спорта – очень хорошо, главное – молодежь заинтересовалась", - подчеркнул он.

Во время обсуждения был рассмотрен опыт блокировки неблагоприятного контента в Финляндии. Проблема детского суицида в этой стране стоит остро. К ее решению подключились правоохранительные органы и операторы сотовой связи – приобрести сим-карту для ребенка без специального приложения, блокирующего опасные ресурсы - невозможно. Обучение, главная цель которого – заметить опасные признаки поведения у ребенка, проходят и педагоги, и весь персонал образовательных учреждений.

Около двух часов заняло обсуждение предложений от разных структур по нейтрализации деструктивных течений. Некоторые общественники предлагали приходить в школы с лекциями о вреде алкоголя и табакокурения, другие ратовали за организацию экскурсий в места лишения свободы. Единственное в чем были едины все участники круглого стола – мнение молодежи необходимо учитывать. Еще одна проблема, обозначенная экспертами, которая играет не последнюю скрипку в проблеме деструктивных увлечений детей и подростков – отсутствие доверительных отношений в семье: зачастую родители не слышат ребенка, не придают значения его проблемам в школе и среди сверстников.

Екатерина Исаева