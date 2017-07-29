Тюменская область готовится к отопительному сезону

Фото ИА "Тюменская линия"

5 тыс. 140 повреждений на инженерных сетях зафиксировано за время осенне-зимнего отопительного периода в Тюменской области в 2016-2017году. 77% из них (3 тыс. 938) произошли в Тюмени.

Об этом сообщил заместитель губернатора региона Вячеслав Вахрин. Он подчеркнул, что все инциденты были устранены в нормативные сроки. Для обеспечения бесперебойной работы объектов ЖКХ в отопительный период во всех муниципалитетах созданы аварийные запасы материалов и оборудования.

Вячеслав Вахрин добавил, что при подготовке к новому отопительному сезону в регионе отремонтируют и заменят 41 км 276 м тепловых сетей, более 104 км водопровода, 23 км канализационных сетей и 222 км 765 м – электрических.

По состоянию на 1 июля 2017 года, во всех районах сформирован 44-суточный запас твердого и 15-суточный запас жидкого топлива.