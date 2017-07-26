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Дмитрий Еремеев: Тюмень выбирают для жизни

18:10 26 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Тюменцы традиционно возложили цветы к камню, заложенному в честь основания города.

"История давно минувших дней. Согласно официальной исторической версии воеводы Сукин и Мясной прибыли сюда и на этом месте был первый острог. Поэтому с этого места мы начинаем праздничные мероприятия, посвященные Дню города, отдавая дань отцам-основателям Тюмени", - напомнил председатель Тюменской городской думы Дмитрий Еремеев.

Фото ИА "Тюменская линия"

Уточним, по преданию город заложили воеводы Василий Сукин и Иван Мясной в июле 1586 года на месте древнего городища, столицы Тюменского ханства, находившейся рядом с татарским селением Чимги-Тура. Тюмень основали как форпост освоения Сибири и Дальнего Востока. Через столетие в Тюмени проживали уже около 2 тыс. человек.

В XX веке Тюмень стала активно прирастать. В 1912 году в городе проживало более 32 тыс. человек, в начале 1960-х годов - около 175 тыс. жителей, а в период освоения нефтегазового комплекса население Тюмени увеличилось более чем в два раза: к конце 1970-х годов в областной столице проживало уже более 350 тыс. тюменцев. 

Фото ИА "Тюменская линия"

Глава городской думы рассказал, что на сегодняшний день Тюмень в среднем прирастает на 25 тыс. человек. Дмитрий Еремеев считает, что это свидетельствует о достойном уровне жизни горожан.

"Есть возможность трудоустройства, развития. Люди выбирают не просто место работы, а место жизни. Это не просто квартира, а микроклимат города: хорошие дороги, инфраструктура, социальные объекты", - считает Дмитрий Еремеев.

Фото ИА "Тюменская линия"

Представитель власти поделился личным опытом покорения областной столицы: он родился в Калининграде, жил в Салехарде, а в Тюмень приехал, поступив в вуз. Чувство "Я люблю Тюмень" появилось постепенно, при знакомстве с городом в студенчестве. "Тюмень – это мой дом", - резюмировал Дмитрий Еремеев.  

Простая истина звучит и в словах главы Калининской управы Тюмени Марины Артемьевой. 

Фото ИА "Тюменская линия"

"Куда бы ты ни ехал, частичка сердца остается всегда здесь. Я даже ни разу не была за границей: мне не интересна она, мне интересна моя родина и моя Россия. Тюмень дорога людьми – они добрые, отзывчивые. У нас много приезжих, но город быстро становится родным. Здесь мои родители, мои друзья и семья", - поделилась коренная тюменка Марина Артемьева.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Ирина Ромашкина

Теги: Калининский округ , Дмитрий Еремеев , Тюменская гордума , гордума , День города
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