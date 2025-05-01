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Уровень воды в реке Ишим в Викулово за сутки вырос на 3 см

Общество, 10:24 23 мая 2025

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Уровень воды в реке Ишим на гидропосту с. Викулово составил 1 тыс. 55 см по данным мониторинга на утро 23 мая. Прирост за сутки – 3 см, сообщает администрация муниципалитета.

В с. Балаганы вода пошла на убыль - минус 3 см, сегодня её уровень - 804 см выше моста.

В с. Абатское за сутки минус 5 см, уровень - 1 тыс. 77 см.

В с. Казанское и Ишиме вода медленно отступает. Узнать подробнее о паводковой обстановке в регионе можно на сайте паводок72.рф или по номеру 122.

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