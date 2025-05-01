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Уровень воды в реке в городе Ишим опустился ниже отметки "Опасное явление"

Губернатор, 14:13 22 мая 2025

инфоцентр правительства Тюменской области | Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

До 845 см опустился уровень воды в реке в городе Ишим. Это ниже отметки "Опасное явление", которая здесь составляет 850 см. Каждые сутки уровень снижается по пять-семь сантиметров. Пик паводка на этом гидропосте, напомню, был зафиксирован 6 мая – 945 см.

Об этом сообщила губернатор Тюменской области Александр Моор в своих соцсетях.

По словам главы региона, все дамбы и насыпи в городе и районе справляются с большой водой, а нагрузка на них даже сейчас колоссальная. В настоящий момент в пригороде Ишима ведется откачка воды из садовых товариществ.

В Ишимском районе уровень воды также снижается, это позволило восстановить движение по двум автодорогам: Ишим – Синицына, Макарово – Кошкарагай. Отрезанной остается деревня Рагозина, где под водой ежегодно оказывается низководный мост. Там работает пункт переправы.

Как только позволит обстановка, специалисты приступят к обследованию дорог. Тогда станет понятен размер ущерба, который нанесла стихия.

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# Александр Моор , Ишим

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