Почти две тысячи мешков наполнили песком волонтёры в Викуловском районе
9 тыс. 800 мешков для укрепления земляных насыпей наполнили песком волонтёры в Викуловском районе.
Как отметил глава муниципалитета Андрей Лотов, основную частьт, свыше 7 тыс. мешков сформировали работники и студенты многопрофильного техникума.
"Благодарю руководителя, Евгению Юрьевну, и студентов за помощь в нашем общем деле. Также благодарю сотрудников ДРСУ-5, ООО ЖКХ "Викуловское" и ООО "Универсал Сервис Строй" за участие в противопаводковых мероприятиях", - добавил Андрей Лотов.