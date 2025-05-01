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Почти две тысячи мешков наполнили песком волонтёры в Викуловском районе

Общество, 19:01 21 мая 2025

9 тыс. 800 мешков для укрепления земляных насыпей наполнили песком волонтёры в Викуловском районе.

Как отметил глава муниципалитета Андрей Лотов, основную частьт, свыше 7 тыс. мешков сформировали работники и студенты многопрофильного техникума.

"Благодарю руководителя, Евгению Юрьевну, и студентов за помощь в нашем общем деле. Также благодарю сотрудников ДРСУ-5, ООО ЖКХ "Викуловское" и ООО "Универсал Сервис Строй" за участие в противопаводковых мероприятиях", - добавил Андрей Лотов.

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# Викуловский район , волонтеры , паводок

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