Пик паводка в Викуловском районе ожидается в течение трех дней

| Фото: Telegram-канал главы Викуловского района Андрея Лотова (архив) | Фото: Telegram-канал главы Викуловского района Андрея Лотова (архив)

Провел очередное оперативное совещание по предупреждению паводка и ликвидации его последствий в Тюменской области, сообщил губернатор Александр Моор в своих аккаунтах в соцсетях.

По словам главы региона, ситуация под контролем, сейчас вода прибывает только в Викуловском районе. На сегодня уровень в райцентре составил 1 тыс. 044 см, это ниже показателей 2017 года. Ожидается максимум в течение трех дней.

Также продолжается помощь землякам, пострадавшим от паводка. От жителей Казанского, Абатского, Ишимского, Викуловского районов и города Ишима уже поступило в общей сложности 2 тыс. 510 заявлений о предоставлении единовременной материальной помощи. По 2 тыс. 109 из них приняты положительные решения, большая часть обратившихся уже получили деньги.

Александр Моор напомнил, что единовременная материальная помощь предоставляется жителям территорий, где в связи с паводком был введен режим ЧС регионального уровня, при соблюдении ряда условий.