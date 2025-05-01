Александр Моор поздравил выпускников с началом экзаменов

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил выпускников с началом экзаменов. Уже сегодня ребятам предстоит сдать ЕГЭ по истории, литературе, химии.

“Стартует важный период – вы приступаете к сдаче Единого государственного экзамена. Будет сложно, волнительно. Пройти это испытание должен каждый, каким бы трудным оно ни казалось”, – сказал глава региона в видеообращении в своем Telegram-канале.

Александр Моор напомнил, что 2024 год стал рекордным: 91 стобалльный результат. Двое выпускников показали максимум по двум предметам, еще двое – сразу по трем.

“Рассчитываем, что рост успешных результатов продолжится, и в этом году стобалльников станет еще больше. Напоминаю, что мы продолжим поощрять успехи. За каждый стобалльный результат на ЕГЭ выпускник получит от региона сто тысяч рублей“, – заключил губернатор.

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора