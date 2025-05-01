  • 23 мая 202523.05.2025пятница
  • USD79,7357
    EUR90,2004
  • В Тюмени 14..16 С 4 м/с ветер северо-западный

Александр Моор поздравил выпускников с началом экзаменов

Губернатор, 08:56 23 мая 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил выпускников с началом экзаменов. Уже сегодня ребятам предстоит сдать ЕГЭ по истории, литературе, химии.

“Стартует важный период – вы приступаете к сдаче Единого государственного экзамена. Будет сложно, волнительно. Пройти это испытание должен каждый, каким бы трудным оно ни казалось”, – сказал глава региона в видеообращении в своем Telegram-канале.

Александр Моор напомнил, что 2024 год стал рекордным: 91 стобалльный результат. Двое выпускников показали максимум по двум предметам, еще двое – сразу по трем.

“Рассчитываем, что рост успешных результатов продолжится, и в этом году стобалльников станет еще больше. Напоминаю, что мы продолжим поощрять успехи. За каждый стобалльный результат на ЕГЭ выпускник получит от региона сто тысяч рублей“, – заключил губернатор.

из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Александр Моор , выпускники , ЕГЭ , экзамены

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
08:56 23.05.2025Александр Моор поздравил выпускников с началом экзаменов
14:13 22.05.2025Уровень воды в реке в городе Ишим опустился ниже отметки "Опасное явление"
12:58 21.05.2025Пик паводка в Викуловском районе ожидается в течение трех дней
12:25 21.05.2025До 26,7 % увеличилась численность работающих инвалидов в Тюменской области

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора