Александр Моор поздравил выпускников с началом экзаменов
Губернатор Тюменской области Александр Моор поздравил выпускников с началом экзаменов. Уже сегодня ребятам предстоит сдать ЕГЭ по истории, литературе, химии.
“Стартует важный период – вы приступаете к сдаче Единого государственного экзамена. Будет сложно, волнительно. Пройти это испытание должен каждый, каким бы трудным оно ни казалось”, – сказал глава региона в видеообращении в своем Telegram-канале.
Александр Моор напомнил, что 2024 год стал рекордным: 91 стобалльный результат. Двое выпускников показали максимум по двум предметам, еще двое – сразу по трем.
“Рассчитываем, что рост успешных результатов продолжится, и в этом году стобалльников станет еще больше. Напоминаю, что мы продолжим поощрять успехи. За каждый стобалльный результат на ЕГЭ выпускник получит от региона сто тысяч рублей“, – заключил губернатор.
из Telegram-канала губернатора Тюменской области Александра Моора