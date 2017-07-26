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Тюменцы благодарны Андрею Текутьеву за его наследие

13:59 26 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Торжественным возложением цветов жители Тюмени почтили память Андрея Текутьева у его памятника на Текутьевском бульваре в преддверии дня рождения города.

"Я благодарна меценату Текутьеву, что он всегда поддерживал наш город. Я думаю, Тюмень такая прекрасная благодаря ему. Сейчас таких благодетелей мало", - считает врач-педиатр поликлиники №4 Ольга Игнатова, сопровождающая на мероприятие детей летнего лагеря школы № 37.

Ее подопечные пока мало знают о тюменском благодетеле. Четверка друзей – Илья Сарычев, Антон Нохрин, Слава Бакшин и Иван Марковский – устроили на лавочке дискуссию. Кем же был Андрей Текутьев для Тюмени, обсуждали мальчишки. Мальчики решили, что он был мэром города.

"Он раньше управлял городом и всем помогал", - резюмировал Антон Нохрин.

Отчасти подтвердила и сообщила подробные факты Елизавета Воронина. Влюбленная в Тюмень горожанка пришла на площадь просто так, чтобы сфотографировать праздник и порадоваться за город.

"Я работала очень долго в драматическом театре, поэтому знаю, что именно Текутьев инициатор его постройки. Он строил приюты, построил первую больницу, привез первый рентгеновский аппарат – тогда его еще не было даже в Санкт-Петербурге. Это был уникальный, удивительный человек, притом своенравный и своевольный. Сейчас среди бизнесменов такие характерные и принципиальные люди встречаются", - поделилась своими знаниями девушка.

Исторические справки гласят, что Андрей Иванович Текутьев был большим правдолюбцем. Он не выносил лентяев, пьяниц и подхалимов, обладал суровой внешностью и был резок в суждениях, за что его недолюбливали городские власти. Сам он очень любил детей.

Горожанам, пришедшим возложить цветы к памятнику Андрея Текутьева, напомнили – он был крупным предпринимателем, городской головой, меценатом, купцом I гильдии. Он был третьим среди самых богатых людей Тобольской губернии. Всю свою жизнь он прожил в Тюмени и сделал для нее очень много.

Выходец из мещан, он построил двухэтажную больницу в Аптекарском саду на 128 мест: ныне это больница №1 на ул. Ленина, которая до сих пор работает. Он же начал строительство еще одной больницы на ул. Даудельная.

Андрей Текутьев основал Тюменский театр драмы, открыл ремесленное училище – сейчас в нем расположился географический факультет ТюмГУ. Он же открыл первую библиотеку им. А.С. Пушкина, которую возвели в честь столетия поэта. И действительно приобрел рентгеновский аппарат в Германии на на свои средства. Для нее меценат специально выписал книги из Петербурга. Он выделял огромные суммы на благоустройство улиц и укрепления набережной Туры, пожертвовал неслыханные в то время 35 тыс. рублей на строительство моста через Туру. Транссибирская железная дорога прошла через Тюмень благодаря стараниям Андрея Текутьева.

26 июля 1916 года за три дня до своей кончины Андрей Текутьев подписал завещание, в котором отдал в наследство все возведенные им строительные объекты, подписав: "… любимому городу Тюмени".

Накануне дня рождения Тюмени горожане посвятили Андрею Текутьеву стихи и возложили к его памятнику цветы.

Ирина Ромашкина

Теги: Андрей Текутьев , День города
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