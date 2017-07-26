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Тайны любимого города: столетняя улица Республики

08:49 26 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
ic.pics.livejournal.com
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Столетие названия празднует ул. Республики в 2017 году. В разные годы она именовалась Благовещенской, Александровской, Царской, а однажды ее хотели назвать улицей Иосифа Сталина.

Об этом информационному агентству "Тюменская линия" рассказал модератор экскурсионных программ по УФО, искусствовед Николай Дробунин.

"Как эта улица называлась до начала XVIII века, неизвестно. По крайней мере, я никаких сведений не нашел. Улица Республики – это улица, которая начиналась от Тюменского острога, как и Спасская улица – ныне улица Ленина", - пояснил он.

В XVIII веке от острога начал разрастаться посад, стали формироваться первые улицы города. Одной из первых, как свидетельствует летопись, стала Большая Спасская проезжая улица, начинавшаяся у южных Спасских ворот. В 1704 году в начале улицы возведена Благовещенская церковь, а улицу стали называть в ее честь. Такое имя она носила до 1837 года, до приезда в Тюмень цесаревича Александра II. После его отъезда улицу переименовали в Александровскую.

"А когда поняли, что государь-то сейчас другой, решили все же переименовать в Царскую", - отметил Николай Дробунин.

Так ее именовали до Февральской революции 1917 года. Со времен большевиков улица приобрела имя, знакомое современникам, – Республики.

В советские времена улица сильно выросла и кардинально поменяла облик. После реконструкции в начале 2000-х годов впервые появились качественное дорожное полотно и ливневка. Тюменцы позабыли о ямах, беспокоивших жителей столетия, многие здания отреставрировали.

Любопытный факт: по словам Николая Дробунина, несколько раз в советское время чиновники порывались переименовать ее в улицу Сталина, но этого так и не случилось. Так, в 2017 году Республики отмечает столетие имени.

Ирина Ромашкина

Теги: День города , история , краеведение
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