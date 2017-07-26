Катание сноубордистов по заснеженной траве увидят тюменцы и гости города

tyumen-city.ru

Фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим-ЭКСПО" пройдет в Тюмени 29 июля.

Как сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике, откроют фестиваль парашютисты, которые с самолета опустятся на набережную Туры, где в этот день будут проходить самые различные соревнования экстремалов.

Так, в турнире по скалолазанию, который пройдет на специально построенном скалодроме, примут участие сильнейшие спортсмены страны, среди них трехкратный обладатель Кубка мира Станислав Кокорин и бронзовый призер чемпионата мира Александр Шиков.

В перерывах между соревнованиями попробовать силы в скалолазании смогут все желающие.

На акватории Туры выступят тюменские векбордисты, они покажут зрителям элементы воднолыжного слалома, акробатики и прыжков.

В фестивале также примут участие райдеры, которые на велосипедах продемонстрируют мастерство преодоления искусственных и естественных препятствий.

Кроме того, на набережной будет установлена усыпанная снегом трасса для катания сноубордистов. Прокатиться приедут гости из Москвы, Новосибирска, Екатеринбурга, Челябинска, Перми, Сургута, Каменск-Уральского и других городов.

Кроме того, в программе фестиваля - авто- и мотошоу, фестиваль по черлидингу, соревнования паркурщиков, поединки бойцов ММА, выставки квадроциклов и страйкбольного оборудования.