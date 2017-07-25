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Туроператоры разыграют путевки в День города на Цветном бульваре

17:21 25 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Спортивные тюменцы отметят День города на дворовых площадках

Предприятия индустрии гостеприимства и сервиса Тюмени приготовили для гостей и жителей областной столицы множество подарков на День города.

С утра 29 июля на Цветном бульваре развернется Туристический квартал, обитатели которого на протяжении всего дня будут развлекать и радовать розыгрышами, мастер-классами, призами и подарками.

Туристическое агентство "Отдых Тур" разыграет путешествия в Сочи, Москву и Питер, Казань, а также различные полезные любому путешественнику мелочи, такие как чехлы на чемоданы.

Туристическое агентство "Ветер Странствий" для своих гостей подготовило:

- в 12 часов - конкурс для юных путешественников;

- в 13 часов 30 минут – геовикторину для любителей географии и разных поездок, а также розыгрыш суперприза: путевку в Санкт–Петербург.

В 14 часов тюменская купчиха подарит возможность стать участниками интеллектуального краеведческого шоу "В городе Т".

Здесь же состоится народное голосование Топ-10 достопримечательностей Тюмени, которые войдут в новый путеводитель "В городе Т" и мастер-класс "Язык мушек".

В 15 часов 20 минут в Туристическом квартале разыграют призы от отеля и ресторации "Восток".

Мастерская путешествий "Рыжий Слон" ко Дню города и 100-летию с того момента, как одна из главных улиц Тюмени – улица Республики – получила свое название, проводит конкурс "#МОЯРЕСПУБЛИКА". Стать участником просто: нужно выложить фото на любимом месте на ул. Республики под хештегом #МОЯРЕСПУБЛИКА_100 в ВК. Один пользователь — одно фото. Подробнее об условиях конкурса. Итоги будут подведены 29 июля на Цветном бульваре в Туристическом квартале. Кроме того, "Рыжий Слон" подарит всем уникальную возможность написать письмо в будущее или в прошлое настоящими чернилами, а самым маленьким гостям Туристического квартала - порыбачить прямо в центре города. Также посетителей ждет конкурс "Угадай мелодию", викторина "Угадай своего героя с Рыжим Слоном" и розыгрыш путешествия мечты.

Туроператор "Глобус-турс" проведет викторину с розыгрышем билетов на экскурсии, база отдыха "Волна" разыграет сертификаты на посещение, турагентство "Отдых и Туризм" проведет мастер-класс по нанесению мехенди, а студия путешествий "4 квадрата" проведет настольные и подвижные игры, игры Сибири XIX века, викторины и еще много интересного для детей и их родителей.

Кроме того, посетителей Туристического квартала ждут интересные фотозоны, чай из настоящего самовара с баранками, много занимательной и полезной информации о турах и путешествиях, вариантах отдыха в 2017 и зимнем периоде 2018 года.

Теги: Цветной бульвар , розыгрыш , туризм , мастер-классы
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