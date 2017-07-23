Тайны любимого города: как от Горбачева деревянную мостовую зарыли

tourister.ru

Кусочек деревянной мостовой XIX века сохранился на площади Солнца. Об удивительной находке говорил весь город. Оказалось, что это старинная внутридворовая мостовая, которая располагалась возле усадьбы богатых купцов Колмаковых.

Случилось это в мае 2007 года: во время строительных работ под слоем асфальта рабочие нашли деревянные прекрасно сохранившиеся чурочки. Они были плотно подогнаны одна к другой, как брусчатка.

Почему она оказалась закатанной в асфальт: об этом говорит тоже не менее интересный случай. Перед визитом в Тюмень генерального секретаря ЦК КПССС Михаила Горбачева в городе началась суета. Заборами огородили неприглядное, или вообще снесли добротные крепкие дома, поставленные купцами. Освободившуюся землю закатали в асфальт, появилось безымянное пространство.

Когда велись работы по преобразованию безымянной территории в площадь Солнца, нашли старинную мостовую. Строители застеклили небольшой участок, и теперь тюменцы и гости города могут посмотреть, как выглядит старинная мостовая.

Ирина Ромашкина