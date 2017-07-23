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Тайны любимого города: как от Горбачева деревянную мостовую зарыли

08:17 23 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Кусочек деревянной мостовой XIX века сохранился на площади Солнца. Об удивительной находке говорил весь город. Оказалось, что это старинная внутридворовая мостовая, которая располагалась возле усадьбы богатых купцов Колмаковых.

Случилось это в мае 2007 года: во время строительных работ под слоем асфальта рабочие нашли деревянные прекрасно сохранившиеся чурочки. Они были плотно подогнаны одна к другой, как брусчатка.

Почему она оказалась закатанной в асфальт: об этом говорит тоже не менее интересный случай. Перед визитом в Тюмень генерального секретаря ЦК КПССС Михаила Горбачева в городе началась суета. Заборами огородили неприглядное, или вообще снесли добротные крепкие дома, поставленные купцами. Освободившуюся землю закатали в асфальт, появилось безымянное пространство.

Когда велись работы по преобразованию безымянной территории в площадь Солнца, нашли старинную мостовую. Строители застеклили небольшой участок, и теперь тюменцы и гости города могут посмотреть, как выглядит старинная мостовая.

Ирина Ромашкина

Теги: площадь Солнца , Колмаковы , День города
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