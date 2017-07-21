День Тюмени-2017 будет модным

Фото из группы "Либерти" "ВКонтакте"

Праздничная площадка "Модный угол" откроется около Тюменской филармонии в День города в 19 часов.

Как рассказали организаторы, она будет посвящена 25-летию тюменского молодежного театра моды "Либерти". Здесь пройдет юбилейный показ Fashion story Liberty-2017, а также ретроспективный показ коллекций обладателей Гран-при общероссийского конкурса "Новые имена в молодежной моде" Анжелики Белозеровой и Максима Некрасова.

Свои линейки модной одежды представят и крупные торговые операторы. Также на площадке весь день будут работать визажисты, стилисты, парикмахеры и модельеры.

Главным гостем площадки станет российский модельер Вячеслав Зайцев. В свое время он помог становлению тюменского театра моды "Либерти" и продвижению его на мировой уровень. Вячеслав Зайцев приедет поздравить ребят с днем рождения модного театра и города.

Как подчеркнули организаторы, они надеются, что такая площадка заинтересует тюменцев и станет традиционной не только для Дня города, но и других массовых праздников.

Евгения Шевцова