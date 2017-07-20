В центре Тюмени откроется деревня мастеров

Фото ИА "Тюменская линия"

Более 100 мастеров народного творчества поселятся в квартале "Тюмень мастеровая" в День города.

Как рассказала директор Центра русской культуры Альбина Селезнева, площадка рассчитана на гостей всех возрастов. Работать она будет с 12 до 20 часов на участке ул. Дзержинского от ул. Республики до ул. Хохрякова.

"Говорят, что Тюмень – столица деревень. Мы постараемся обыграть это утверждение и покажем, что наша деревня самая талантливая, уникальная и интересная. Когда вы зайдете с улицы Республики, то пройдете между коваными воротами под коромыслом. Кстати, коромысло даст здоровье на целый год – такая примета. После вы увидите выступления народных коллективов, оцените деревянную резьбу Тюмени, попробуете настоящей колодезной воды, сфотографируетесь в народных костюмах", - отметила Альбина Селезнева.

Главной частью праздничной площадки станут мастер-классы и выставки от известных мастеров Тюмени, Кургана, Екатеринбурга, Челябинска. Они представят гончарное искусство, кованые изделия, вышивку, вязание, бисероплетение, кожевенное производство и даже чеканку монет. Также горожан научат плести венки из полевых цветов, колоть дрова и водить хороводы. Самым голосистым предлагают сразиться в конкурсе частушек.

Напомнила Альбина Селезнева, что здесь же развернется "Хлебный базар". Гости могут попробовать и приобрести новые виды хлебной продукции, русские калачи, оригинальную выпечку. Здесь же можно угоститься квасом и шишковым лимонадом.

Отдельную площадку готовит аграрный университет Северного Зауралья. Это будет мини-хлев с домашними животными, которых можно будет покормить и погладить.

Евгения Шевцова