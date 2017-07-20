Тайны любимого города: ванна для цесаревича всея Руси

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Будущий император Александр II был проездом в Тюмени 31 мая 1837 года вместе со своим наставником Василием Жуковским.

Общеизвестно, что господа останавливались в доме на ул. Республики, 18. Тогда это была ул. Царская, а дом принадлежал городскому голове Ивану Васильевичу Иконникову.

Для наследника и его наставника предоставили добротный особняк на ночлег. Зная заранее, что в его доме будет останавливаться царская особа, Иван Иконников соорудил выгреб у себя в подвале и специально для наследника установил ванну. Для Тюмени того времени это было сантехническое ноу-хау. Приехав вечером 31 мая, и переночевав здесь, цесаревич Александр отбыл в Тобольск, тогдашнюю сибирскую столицу.

В конце XIX века особняк перешел в собственность купцу Ивану Петровичу Колокольникову, который сильно его перестроил и одел усадьбу в богатую резьбу. Несмотря на то, что дом испытал много превратностей судьбы (в нем размещалась штаб-квартира командующего 51-й стрелковой дивизией Василия Блюхера, центральный детский сад, управление НКВД, жилье), тюменцы и гости города знают дом как музей-усадьбу Колокольниковых.

Ирина Ромашкина