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Тайны любимого города: ванна для цесаревича всея Руси

08:19 20 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
culture.ru

Будущий император Александр II был проездом в Тюмени 31 мая 1837 года вместе со своим наставником Василием Жуковским.

Общеизвестно, что господа останавливались в доме на ул. Республики, 18. Тогда это была ул. Царская, а дом принадлежал городскому голове Ивану Васильевичу Иконникову.

Для наследника и его наставника предоставили добротный особняк на ночлег. Зная заранее, что в его доме будет останавливаться царская особа, Иван Иконников соорудил выгреб у себя в подвале и специально для наследника установил ванну. Для Тюмени того времени это было сантехническое ноу-хау. Приехав вечером 31 мая, и переночевав здесь, цесаревич Александр отбыл в Тобольск, тогдашнюю сибирскую столицу.

В конце XIX века особняк перешел в собственность купцу Ивану Петровичу Колокольникову, который сильно его перестроил и одел усадьбу в богатую резьбу. Несмотря на то, что дом испытал много превратностей судьбы (в нем размещалась штаб-квартира командующего 51-й стрелковой дивизией Василия Блюхера, центральный детский сад, управление НКВД, жилье), тюменцы и гости города знают дом как музей-усадьбу Колокольниковых. 

Ирина Ромашкина

Теги: Александр II , День города , Иван Иконников , музей-усадьба Колокольниковых
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