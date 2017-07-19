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Юные жители Тюмени готовят подарки любимому городу

17:37 19 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
depedu.tyumen-city.ru
Продолжение: За безопасностью в День города будут следить с земли и воздуха

Праздничные мероприятия, посвященные Дню города, пройдут в пришкольных лагерях Тюмени.

Ребята примут участие в творческих акциях "Тюмень в будущем", "Расцветай, любимый город", встретятся с известными тюменцами, поучаствуют в спортивных состязаниях "Тюменские старты".

Ко дню рождения города школьники готовят подарки. Конкурс рисунков "Люблю тебя, моя Тюмень!" стартовал в летнем лагере при школе №22. Вдохновение юным художникам пришло после посещения обзорной экскурсии "Семь чудес Тюмени". Ребята побывали на месте основания Тюмени, узнали, с какими именами связано прошлое и настоящее областной столицы, кто жил и кто теперь живет здесь, у какой улицы самая древняя история, почему на гербе города изображен кораблик.

Поздравления городу готовят и воспитанники детских садов. Малыши из детсада №186 прочтут стихи "Тюмень – мой город родной", примут участие в квесте "Интересное рядом", вместе с родителями оформят фотовыставку "Любимые места города", сообщает департамент образования администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: школы , День города , детский летний отдых , детсады
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