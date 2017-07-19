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Тайны любимого города: дом-ровесник Тюмени

08:49 19 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТОНБ им. Д. И. Менделеева
Продолжение: Творческие семьи проведут День города в сквере Депутатов

Деревянную почерневшую избу, почти вросшую в землю, обнесли бетонной стеной и установили видеонаблюдение, чтобы спасти ее от пожара: за свою многовековую судьбу она горела пять раз, но до сих пор стоит, будто заговоренная. 

Поджигали избу злоумышленники не ради баловства: кому-то нужен был участок земли. Соседний дом и эта древняя изба – единая усадьба. Избу датируют XVIII веком, но, возможно, она еще старше, для чего требуются раскопки археологов.

В прошлые столетия жили в этих стенах Коробейниковы, в 1983 году еще жив был 92-летний бородатый высокорослый старец Николай Николаевич Попков – последний представитель этой семьи.

Люди, знавшие потомка Коробейниковых, рассказывали, что дед Николай беспокоился, доживет ли дом до следующих поколений. Он знал историческую ценность постройки, делал зарубки на особом маленьком бревнышке, отмечая возраст избы.

Как сложится судьба дома-легенды, не знает никто.

Самый старый дом Тюмени, а по легенде он – ровесник города, находится на ул. Орджоникидзе, 10/Осипенко, 34.

Ирина Ромашкина

Теги: День города , история , краеведение , памятники архитектуры
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