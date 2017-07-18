День рождения Тюмени растянется на неделю

Фото ИА "Тюменская линия"

431-й день рождения Тюмени удивит гостей не меньше, чем юбилейный праздник в 2016 году.

Об этом заявила директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева на пресс-конференции в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия".

"В 2016 году мы высоко подняли планку, и опустить ее уже не получится. Мы повторим самые интересные площадки и мероприятия и добавим к ним новые. Праздник будет действительно ярким и запоминающимся", - пообещала она.

Начнется он еще за несколько дней до Дня города. 25 июля в 12 часов на площади около администрации Тюмени откроется выставка юных художников "Азбука Тюмени". Проект стартовал в марте и объединил более 200 школьников. Они рисовали любимые места и достопримечательности, город будущего, знаменитых земляков. Лучшие работы вошли в альбом "Азбука Тюмени", а теперь будут представлены на Городской площади.

26 июля в 10 часов 30 минут тюменцы возложат цветы к памятнику Андрею Текутьеву, в 11 часов - к камню, заложенному в честь основания Тюмени на Исторической площади. Традиционно участие в церемониях принимают глава администрации города Александр Моор, депутаты городской думы, ветераны, школьники.

28 июля почетные горожане, представители предприятий и общественных организаций, ветераны войны и труда соберутся в ДК "Нефтяник", где пройдет торжественный прием, посвященный Дню города. Начало в 14 часов.

Основная праздничная программа запланирована на 29 июня. Откроют ее самые юные горожане: в 9 часов на площади около ЦУМа начнется парад детских колясок. К 10 часам откроется площадка фестиваля "Барбекю Фест" на набережной, через час начнутся программы на Городской площади и площади Борцов революции.

Старт основных мероприятий намечен на полдень. На площади Солнца в это время начнется традиционный "Пикник книг", около цирка – детский фестиваль творчества "Парад талантов", на Цветном бульваре откроются "Город фантазеров" и туристический квартал, на Центральной площади – фестиваль еды "Союз гастрономических республик", на набережной Туры – фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим-ЭКСПО-2017", около технопарка – большая спортивная площадка для детей и взрослых, на площади Единства и согласия – современная интерактивная зона, а ул. Дзержинского превратится в квартал "Тюмень мастеровая".

Задействуют организаторы и городские парки. В сквере Немцова откроется арт-площадка для юных художников, в сквере Сибирских кошек – первая городская выставка домашних и садовых растений, в Комсомольском сквере - традиционный фестиваль уличных театров "Сны улиц".

Будут идти мероприятия и в микрорайонах. Сладкоежки соберутся в сквере Депутатов, где пройдет фестиваль варенья, самых счастливых приглашают на программу "Город счастливых людей" около ТЦ "Мебельный центр" на Ямской. Желающим познакомиться с татарской культурой стоит съездить в зону отдыха Заречных микрорайонов, где пройдет национальный татарский праздник "Сабантуй". Почти все площадки будут работать до 20 часов.

В 17 часов к ним добавится благотворительный турнир по мини-футболу на стадионе "Геолог", а в 19 часов – фестиваль "Модный угол" на площади около Тюменской филармонии. Кстати, гостем ее станет российский модельер Вячеслав Зайцев.

Вечерние мероприятия будут сконцентрированы на набережной Туры. Развлекать гостей будут лучшие диджеи тюменских радиостанций и приглашенные артисты. В 22 часа торжественно откроют обновленный Мост влюбленных. Напомним, что он будет стилизован под огромный корабль. Отправиться на нем в плавание поможет световое шоу. Сразу после него небо раскрасит праздничный фейерверк. На этом День Тюмени не закончится – его продолжит дискотека около концертно-танцевального зала "Золотые ворота Сибири".

Подробнее о мероприятиях можно узнать здесь.

Евгения Шевцова