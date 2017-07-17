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Фестиваль для любителей экстрима пройдет на берегу Туры в День города

18:05 17 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим-ЭКСПО" пройдет на набережной Туры 29 июля.

По словам президента Союза экстремальных видов спорта Тюмени Ивана Шмонина, который курирует площадку на набережной, будут представлены около 20 видов спорта. Увеличены размеры площадок, спортивные мероприятия запланированы на разное время, чтобы фестиваль работал в течение всего дня и вечера.

Ключевыми в 2017 году станут скалолазание (приедут звезды спорта с мировыми именами), сноуборд и дрифт-площадка. Представители движений Street Workout и RC-дрифт тоже продемонстрируют достижения.

В 2016 году особый интерес у тюменцев вызвала техника (двух- и четырехколесная), которая была представлена в качестве экспонатов выставки. В этот раз организаторы решили акцентировать на ней внимание и продемонстрировать ее возможности.

Фестиваль "Экстрим-ЭКСПО" разместится не только на набережной, но и на близлежащей территории. Будет организована комбинированная площадка RC-дрифт, паркур и черлидинг, на которой будет уложены специальная дорожка и татами. Рядом будет скалодром.

На многоуровневой парковке набережной будут представлены картинг, дрифт, мотокросс, сноуборд, а на акватории Туры - вейкборд. Кроме того, над Тюменью пролетят парашютисты и приземлятся с флагами на набережной, сообщает пресс-служба администрации Тюмени.

Соб. инф.

Теги: дрифт , скалолазание , сноуборд , воркаут , День города , экстрим , паркур , набережная Туры
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