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Тайны любимого города: город цветов и речного пароходства

15:28 15 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ТОНБ им. Д.И. Менделеева

Экономическое значение Тюмени возросло в середине XIX века. Тогда же город стали называть самым цветущим, утверждают историки.

"Тюмень – самый цветущий город Тобольской губернии", - писал  действительный тайный советник Юлий Андреевич Гагемейстер, "обозревавший" Тюмень в XIX веке.

С открытием в Сибири речного пароходства и с постройкой в 1885 году железной дороги Екатеринбург – Тюмень к середине XIX века (к 1840 году) экономическое значение Тюмени возросло.

Во второй половине XIX века в городе широкое развитие получили судостроение, лесная и рыбная промышленность, ковроткацкое производство, строились фабрики, заводы, открывались банки. К концу XIX века в Тюмени числилось 4 тыс. 905 жилых домов, в том числе 150 каменных, имелись 18 церквей, мужской монастырь, 10 учебных заведений. Тюмень была крупным торгово-финансовым центром Западной Сибири.

Тюменское купечество вело обширную торговлю по всей России и за рубежом. В городе насчитывалось 365 торговых лавок, из которых 100 находились в помещении Гостиного двора.

Ирина Ромашкина

Теги: День города
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