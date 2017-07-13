Тюмень присоединится к акции "Под флагом добра!"

Фото: ТГМЦ

Тюмень присоединится ко всероссийской благотворительной акции "Под флагом добра!".

В рамках большого благотворительного проекта в областной столице 23 и 29 июля состоится турнир по мини-футболу на "Кубок добра" среди ведущих предприятий региона. Участие в турнире предполагает вступительный взнос, который будет направлен на счет благотворительного проекта "Ключ к жизни".

29 июля, в День города Тюмени, на стадионе "Геолог" состоится гала-матч между командами артистической сборной мира и сборной Тюменской области. Российские и зарубежные звезды эстрады и шоу-бизнеса сыграют с лучшими игроками турнира на "Кубок добра" и представителями органов власти. Начало в 17 часов, вход свободный.

В начале гала-матча будут вручены именные медицинские сертификаты на лечение тяжелобольных детей, сообщает тюменский городской многопрофильный центр.