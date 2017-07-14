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Музейные экскурсии и выставки в День города

09:02 14 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Музейный комплекс им. И. Я. Словцова подготовил ряд мероприятий к 431-летию со дня основания Тюмени.

29 июля состоится премьера экскурсии на двухэтажном автобусе "По царским местам". Экскурсанты узнают о влиянии, которое оказали члены императорской фамилии Романовых, на историю города. Отправление от музея "Городская Дума" (ул. Ленина, 2). Первый рейс с 10 до 12 часов, второй - с 13 до 15 часов. Стоимость билета: первый этаж – 300 рублей; второй – 400 рублей.

В вечернее время будут проведены две экспресс-экскурсии на двухэтажном автобусе с рассказом об интересных фактах истории первого русского города за Уралом и об известных тюменцах. Отправление от Цветного бульвара (ул. Ленина, 68). Первый рейс с 17 часов до 17 часов 55 минут, второй – с 18 часов до 18 часов 55 минут. Стоимость билета: первый этаж – 100 рублей; второй – 200 рублей.

Запись на все экскурсии проводится предварительно по телефону: (3452) 45-35-90. Количество мест ограничено.

Также Музейный комплекс им. И. Я. Словцова будет представлен на трех городских площадках с 13 до 20 часов, сообщает пресс-служба музейного комплекса.

На площади Борцов революции разместится выставка "Древние воины Сибири". Будут показаны комплексы защиты и вооружения татарских, монгольских и русских воинов, проживавших на территории Сибири в XII-XVII вв.

Ул. Дзержинского на время празднования Дня города станет пешеходной, на ней развернется "Тюмень мастеровая".

Музейный комплекс в сотрудничестве с тюменскими мастерами организуют мастер-классы и выставку-ярмарку. Мастер-классы будут проводиться на территории Литературно-краеведческого центра на ул. Первомайской, 14.

Теги: музеи , мастер-классы , экскурсии , День города , Цветной бульвар
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