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В День города тюменцы сыграют в гигантские шашки и получат сувенирные монеты

08:37 13 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ДК "Поиск"
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Празднование дня рождения Тюмени пройдет на площади у торгового центра "Мебельный центр" (ул. Ямская, 118) 29 июля. Начало в 13 часов.

Там расположатся интерактивные и развлекательные площадки. Горожан научат изготавливать композиции и венки из цветов, пройдет интеллектуальная викторина "Я знаю свой город", планируется отдых в зоне настольных игр, фотозона в русском народном стиле, сообщает ДК "Поиск".

Необычным зрелищем станут гигантские пазлы и шашки. Самые активные смогут заработать на интерактивных площадках жетоны, которые обменяют на сувенирную монету с символикой праздника. Сделать фото можно с трехметровыми бабочками, которые подарят праздничное настроение.

На сцене в течение семи часов будет проходить концерт, в котором примут участие лучшие коллективы города. Затем выступит рок-группа "Выход есть" из Челябинска, пройдет дискотека.

Соб. инф.

Теги: День города , концерты , ДК Поиск
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