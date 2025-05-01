В квартире дома на улице Чаплина в Тюмени ликвидировали пожар
Пожар в квартире дома №117 по улице Чаплина ликвидировали тюменские огнеборцы. Сообщение о происшествии поступило в шестом часу вечера 31 мая.
На место вызова привлекались 5 единиц техники, 19 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Благодаря оперативной работе городских огнеборцев пожар ликвидирован на площади 80 кв. м. Предварительно без пострадавших.
Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуированы 15 человек, четверо – спасены.