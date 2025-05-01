  • 31 мая 202531.05.2025суббота
  • USD78,6171
    EUR89,2512
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер юго-восточный

В квартире дома на улице Чаплина в Тюмени ликвидировали пожар

Происшествия, 21:56 31 мая 2025

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Пожар в квартире дома №117 по улице Чаплина ликвидировали тюменские огнеборцы. Сообщение о происшествии поступило в шестом часу вечера 31 мая.

На место вызова привлекались 5 единиц техники, 19 сотрудников подразделений Главного управления МЧС России по Тюменской области, сообщили в пресс-службе ведомства.

Благодаря оперативной работе городских огнеборцев пожар ликвидирован на площади 80 кв. м. Предварительно без пострадавших.

Из зоны воздействия опасных факторов пожара эвакуированы 15 человек, четверо – спасены.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
21:56 31.05.2025В квартире дома на улице Чаплина в Тюмени ликвидировали пожар
17:04 31.05.2025В реке Тобол в Ярковском районе утонул рыбак
14:12 31.05.2025Ребенок получил травмы в ДТП на трассе в Упоровском районе
12:04 31.05.2025В Тюмени начинающий водитель сбил школьницу на пешеходном переходе

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора