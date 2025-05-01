Тюменским дачникам рассказали о способах борьбы с грибком на кустах и деревьях

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О способах борьбы и профилактике появления паразитических грибов рода Тарфина на кустарниках и деревьях рассказал тюменским дачникам специалист филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев.

Их можно встретить на черемухе, вишне, сливе и алыче. По словам эксперта, споры болезнетворного грибка перезимовывают на зараженной сливе под чешуйками почек, а весной начинают разлетаться с ветром по саду и оседать на соседних деревьях, которые были здоровыми. Мицелий из мест зимовки распространяет болезнь в молодые побеги, проникая в цветки, где нарушает образование завязей.

Развитию заболевания благоприятствует прохладная весна, а также высокая относительная влажность и умеренная температура окружающего воздуха в период цветения. Инфицированные завязи становятся уродливыми, косточки в плодах не развиваются, они становятся надутыми мешочками и несколько изогнутыми. Такие плоды становятся несъедобными, пишет tmn.aif.ru.

Для борьбы с грибком необходимо удалить все стручки, которые являют собой неправильно разросшиеся плоды без косточки, срезать наиболее поражённые ветви и сжечь их. После этого необходимо обработать растения медьсодержащими препаратами, например, бордоской жидкостью или препаратом Медея.