  • 31 мая 202531.05.2025суббота
  • USD78,6171
    EUR89,2512
  • В Тюмени 24..26 С 1 м/с ветер юго-восточный

Тюменским дачникам рассказали о способах борьбы с грибком на кустах и деревьях

Общество, 19:23 31 мая 2025

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

О способах борьбы и профилактике появления паразитических грибов рода Тарфина на кустарниках и деревьях рассказал тюменским дачникам специалист филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области Иван Григорьев.

Их можно встретить на черемухе, вишне, сливе и алыче. По словам эксперта, споры болезнетворного грибка перезимовывают на зараженной сливе под чешуйками почек, а весной начинают разлетаться с ветром по саду и оседать на соседних деревьях, которые были здоровыми. Мицелий из мест зимовки распространяет болезнь в молодые побеги, проникая в цветки, где нарушает образование завязей.

Развитию заболевания благоприятствует прохладная весна, а также высокая относительная влажность и умеренная температура окружающего воздуха в период цветения. Инфицированные завязи становятся уродливыми, косточки в плодах не развиваются, они становятся надутыми мешочками и несколько изогнутыми. Такие плоды становятся несъедобными, пишет tmn.aif.ru.

Для борьбы с грибком необходимо удалить все стручки, которые являют собой неправильно разросшиеся плоды без косточки, срезать наиболее поражённые ветви и сжечь их. После этого необходимо обработать растения медьсодержащими препаратами, например, бордоской жидкостью или препаратом Медея.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# дачники

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:39 31.05.2025Проверки водителей на трезвость пройдут на дорогах Тюменской области
19:23 31.05.2025Тюменским дачникам рассказали о способах борьбы с грибком на кустах и деревьях
18:37 31.05.2025Тюменцам напомнили о вреде табакокурения
17:42 31.05.2025Выставка о тюменском судостроительном заводе продлена до 22 июня

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора