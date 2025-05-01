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Проверки водителей на трезвость пройдут на дорогах Тюменской области

Общество, 20:39 31 мая 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проведение сплошных проверок водителей на трезвость запланировано в июне в ряде городов и районов Тюменской области. Об этом сообщил начальник Управления Госавтоинспекции Тюменской области Андрей Миллер.

"В этом году сотрудниками Госавтоинспекции от управления транспортом отстранены почти две тысячи нетрезвых водителей, в том числе около 200 за повторное пьяное вождение", - отметил он.

В начале лета пройдут рейды ДПС у садовых товариществ, водоемов, на "дачных" трактах.

В пресс-службе областной Госавтоинспекции сообщили, что летом в жаркую погоду увеличиваются риски управления транспортом в состоянии опьянения. Жители региона проводят время в местах отдыха, в том числе у водоемов, в ряде случаев это заканчивается ездой под воздействием алкоголя и, как следствие - ДТП.

Тюменских автолюбителей призывают к благоразумию на дорогах и трезвому вождению.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , сплошные проверки

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