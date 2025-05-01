Тюменцам напомнили о вреде табакокурения

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Традиционное табакокурение, как и курение электронных сигарет негативно сказываются на состоянии легких. Об этом напомнила врач-фтизиатр, заведующая дифференциально-диагностическим отделением ОКФЦ Екатерина Асямова.

"Вдыхание токсичных веществ и химических соединений приводит к воспалению дыхательных путей, снижению функции легких и увеличивает риск развития серьезных заболеваний, таких как хроническая обструктивная болезнь легких и рак легких", - сказала она.

Специалист напомнила, что профилактика является ключевым аспектом в борьбе с табакокурением. Важно проводить образовательные кампании о вреде курения, поддерживать программы по отказу от курения и создавать здоровую атмосферу в обществе, пишет "Мегатюмень".

Напомним, 31 мая отмечается Всемирный день без табака. Это важный повод обратить внимание на проблемы, связанные с табакокурением и его последствиями для здоровья.