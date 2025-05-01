Выставка о тюменском судостроительном заводе продлена до 22 июня

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

До 22 июня продлена работы выставки "Тюменский Судостроительный: сталь, вода и подвиг". Такое решение приняли по просьбам посетителей и в связи началом работы летних лагерей, сообщает региональный департамент культуры.

Выставка посвящена истории легендарного судостроительного завода и вкладу тюменских корабелов в Победу в Великой Отечественной войне. Посетители могут увидеть: уникальные архивные документы и фотографии, макеты и детали торпедных катеров, живописные полотна с пейзажами старой Тюмени, современные мультимедийные инсталляции.

Выставка работает в Музейном центре перспективных технологий (ул. Орджоникидзе, 47) со вторника по воскресенье с 10 до 19 часов. Вход для самостоятельного осмотра свободный. Для организованных групп доступны экскурсии, предварительная запись по телефону: +7 (3452) 688-044.

Возрастное ограничение 6+