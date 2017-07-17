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Организаторы Дня города поделятся секретами праздника

17:00 17 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
tyumen-city.ru
Продолжение: Фестиваль для любителей экстрима пройдет на берегу Туры в День города

Пресс-конференция о подготовке к празднованию 431-летия Тюмени начнется в пресс-центре информационного агентства "Тюменская линия" в Тюмени 18 июля в 13 часов.

Заместитель главы администрации города Вера Соловьева и директор департамента культуры администрации Тюмени Ирина Алексеева расскажут о концепции праздника и основных творческих площадках.

О том, что будет происходить на набережной Туры, около технопарка и на Цветном бульваре, подробнее расскажет и. о. директора департамента по спорту и молодежной политике Тюмени Светлана Субботина.

Директор департамента потребительского рынка Елена Еремина и президент Ассоциации гостеприимства Тюменской области Ольга Михайлова подробнее остановятся на работе точек общественного питания и гастрономических фестивалях "Хлебный базар", "Союз гастрономических республик", "Барбекю Фест", "Кофе улиц", а также фестивале "Модный угол".

Дополнит День города и традиционный фестиваль уличных театров "Сны улиц". Чем удивят уличные театралы в 2017 году, расскажет директор театра "Мимикрия" Полина Карабчикова.

Еще одна традиционная площадка – "Тюмень мастеровая". Что представят ее участники, расскажет на пресс-конференции директор Центра русской культуры Альбина Селезнева. Что приготовили участники праздника Сабантуй, гости узнают от директора Центра татарской культуры Лилии Каримовой.

Завершит праздник традиционный фейерверк "Фантазия огня". Что нового приготовили его организаторы и чем праздник огня и красок будет отличаться от прошлогоднего, расскажет директор ООО "Фейерверк-Центр" Владимир Федотов.

Раскроют участники пресс-конференции и тему безопасности в День города. На вопросы ответят и.о. заместителя начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Тюмени Нафис Каримов и
начальник отдела охраны общественного порядка УМВД России по Тюмени Сергей Татаркин.

 

Соб. инф.

Теги: культура , набережная Туры , Сны улиц , День города , Вера Соловьева , Тюменский технопарк
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