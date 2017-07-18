Полная программа Дня города Тюмени: площадки, расписание, развлечения

Фото Тюменской линии

431 день рождения отметит Тюмень 29 июля. Множество событий ожидает жителей и гостей города: концерты, фестиваль фейерверков, фестиваль уличных театров, спортивные программы, выставки, гастрономические фестивали, экскурсии по историческим местам и многое другое.

Парковка у Набережной Тюмени: "Барбекю Фест", с 10 до 23 часов

С 12 часов стартует конкурс на приготовление мяса и овощей на гриле.

Демонстрировать мастерство будут представители известных ресторанов и кафе города.

Произведения кулинарного искусства повара будут создавать на мангалах от тюменской компании "Стройкомплекс–М".

Зрители смогут не только выбрать лучшее заведение, продегустировать шашлык, но и научиться готовить у профессионалов. На фестивале будут проходить мастер-классы от поваров – тюменцам покажут, как правильно жарить на углях мясо и овощи, готовить шашлык из свинины, говядины или баранины, печь хачапури.

Городская площадь: III городской фестиваль кофеен "Кофе улиц", с 11 до 21 часа

Весь день бариста будут радовать горожан потрясающими напитками, демонстрировать свои навыки во всевозможных конкурсах, а также поделятся с вами своим опытом и научат готовить потрясающий капучино!

На фестивале можно продегустировать кофе от самых ярких представителей кофейной индустрии города, испытать новые вкусы и чувства. В этом году организаторы готовят сюрприз – к любимому напитку будут добавлены еще и закуски.

Площадь у ТЦ "Мебельный центр на Ямской" (ул. Ямская, 118): праздничная программа "Город счастливых людей", с 12 до 20 часов.

Здесь расположатся интерактивные и развлекательные площадки, на которых каждый найдет занятие по душе:

- изготовление цветочных композиций;

- интеллектуальная викторина "Я знаю свой город";

- тихий отдых в зоне настольных игр;

- фотозона в русско-народном стиле;

- гигантские игры: пазлы и шашки.

Самые активные смогут заработать на этих площадках специальные жетоны, которые обменяют на уникальную сувенирную монету с символикой праздника.

На сцене состоится праздничный концерт, в котором примут участие лучшие коллективы города. В завершении программы выступят гости из Челябинска – рок–группа "Выход есть".

Все завершится дискотекой от лучших ди-джеев города.

Площадь Солнца (площадь у Литературно-краеведческого центра МАУК "ЦГБС", ул. Первомайская, 14): городской фестиваль "Пикник книг на площади Солнца", с 12 до 19 часов.

Главная площадка – литературная. Она позволит горожанам лично познакомиться с писателями нашего края и гостями города. Любители чтения смогут приобрести книги в Лавке тюменского писателя, взять автограф у любимого автора и сфотографироваться с ним на память.

Откроется Литературная площадка красочной и задорной презентацией юмористического сборника "Тюмень с улыбкой". А знаменитым гостем станет замечательный советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам Григорий Гладков.

"Литературный квартал" заполнят палатки книжных издательств и магазинов, которые развернут торговлю.

Здесь появится "Волшебный лес", который подарит и маленьким, и взрослым радость общения с флорой и фауной нашего края, а также с братьями нашими меньшими из контактного зоопарка. Здесь же будет "Палатка лесника" с саженцами древесных пород, мини-экспозиция тюменского "Музея леса". Для любителей книгообмена будут обустроены "Зеленые скамейки", где можно не только отдохнуть, но и пополнить свою личную библиотечку понравившимися книгами из свободно представленной коллекции.

На площадке "Природа. Творчество" тюменские мастера представят свои изделия и проведут для всех желающих мастер-классы по созданию букетов из тюменских трав, эко-игрушек, полезных для здоровья и красоты эко-украшений.

Гостей "Пикника книг на площади Солнца" ожидают игры и конкурсы, встречи с интересными людьми, консультации специалистов. Будет развернута выставка работ фотохудожников, пейзажистов и художников-анималистов. Подарком для гостей станет концерт тюменских исполнителей и коллективов. А завершится мероприятие розыгрышем книжной лотереи.

Площадь Борцов Революции: праздничная программа "Долина детства", с 11 до 17 часов.

Экологическая игра. Выполняя различные задания, преодолевая "проблемную" экологическую ситуацию, ребята получают полезную информацию и заслуженные награды.

Творческая мастерская устроит выставки рисунков тюменских художников, мастер-классы по живописи, портреты и шаржи на заказ.

Здесь же состоятся фестиваль хенд-мейда "Творческий базар", интерактивная площадка ДРЦ "Ступеньки", флешмоб-зарядка для самых маленьких "Зарядись", барабанные мастер-классы для детей и выступления воспитанников школы Back beet, благотворительная выставка-продажа "ковриков дружбы".

Зона отдыха Заречных микрорайонов: национальный праздник "Сабантуй", с 13 до 20 часов.

В программе:

- концерт с участием популярных артистов из Татарстана и Бавлинского муниципального района;

- национальная борьба на поясах корэш (4 весовые категории, детская борьба);

- армрестлинг (мужчины и женщины в 3 весовых категориях);

- поднятие гири (4 весовые категории);

Активисты Союза татарской молодежи Тюменской области и волонтеры г готовы поделиться своими секретами и помочь выиграть, подсказать: как легче разбить горшок, найти монету в чаше с кефиром и как пробежать с яйцом в ложке, не уронив его.

Помимо традиционных национальных игр, впервые развернется площадка "Туган тел" (Родной язык), на которой все желающие смогут в игровой форме быстро обучиться татарскому языку.

Площадь у здания Тюменского технопарка: праздничная программа "Тюмень спортивная", с 12 до 20 часов

Программа предполагает участие всех возрастных категорий граждан и гостей города. На площадках состоятся мастер-классы от чемпионов, мастеров спорта, после чего каждый желающий сможет продемонстрировать свои умения, навыки и достижения в спортивной области.

Любимый город поздравят творческие коллективы ЦТиК "Тюмень", Soul force, битбоксеры и фристайлеры, танцоры и другие артисты. Пройдут мастер-классы от фитнес-клубов. Состоится Открытый кубок управы Ленинского административного округа по армспорту.

Все желающие смогут продемонстрировать свою физическую подготовку и попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО.

На протяжении всего праздника для горожан активных, ловких, метких, интеллектуальных, азартных, сильных, оптимистичных будут проводиться соревнования по силовым видам спорта (масс-рестлинг, гиревой спорт), настольному теннису, лазерному пейнтболу, шахматам, шашкам, хоккею, бадминтону, уличному баскетболу, соревнования для лиц с ограниченными возможностями "Поверь в себя", выставка техники ДОСААФ. Для юных горожан и гостей - интерактивные площадки "Спортивная планета: семейный квест", интеллектуальные игры по соревнованиям роботов, акваргим.

Набережная реки Туры: фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим ЭКСПО – 2017", с 12 до 20 часов.

Он объединит около 20 видов спорта, а участники продемонстрируют свои умения на земле, на воде и даже в воздухе.

Улица Республики в районе пешеходного моста во время проведения фестиваля будет перекрыта и трансформируется в трассу для мотоциклов, картингов, квадроциклов и гоночных болидов. Для любителей картинга пройдут соревнования.

Для соревнований по сноуборду на Набережной установят фигуру для джиббинга и специально привезут снег.

За звание победителя сразятся российские и мировые скалолазы на специально изготовленном 18-метровом скалодроме.

Бойцы ММА сойдутся в поединках не на привычном ринге, а в специальной клетке.

Черлидинг тоже не останется в стороне: ребята отменят все законы гравитации и поборются за звание лучших среди сильнейших команд страны.

Пройдут показательные выступления по мотофристайлу, воркауту, стантрайду, паркуру, дрифту на радиоуправляемых автомоделях и выставка страйкбольного оборудования.

Сама же Тура станет сценой для водного шоу от вейкбордистов. Воздушное пространство будет принадлежать парашютистам, которые своими прыжками и откроют фестиваль.

Сквер Депутатов (ул. Олимпийская, 9): праздничная программа "Город мой, любимый и родной", с 12 до 20 часов.

"Семья – ячейка творчества" - социальный образовательный проект "Культура Жизни" и центр обучения "Арт-Вселенная" приглашают на праздничную площадку и предлагают творческие мастер-классы по рукоделию; парковые лектории для будущих и настоящих родителей; практические занятия по оздоровлению спины и секретам релаксации; обзорные консультации по дизайну человека; экспресс консультации семейного психолога и нумеролога. Приходите творить и создавать свою здоровую семью!

"Путешествие в лето" - Ддтский центр "Ступеньки" приглашает в парк малышей и родителей на совместные развивающие мастер-классы, принять участие в увлекательных ролевых играх и веселых аниматорских затеях.

"АРТпианино" - в парковой зоне, для всех участников праздничного события буду стоять два пианино. К сожалению, навыками игры на этом инструменте владеют немногие, а рисовать может каждый. "Играем музыку рисуя!" - девиз этого дня. При помощи ярких красок создадим свой арт-объект, который впоследствии станет праздничной фотозоной.

С 13 до 16 часов - квест "Мой город" - приятный сюрприз для тех, кто любит гулять по родному городу, знает его историю или стремиться пополнить свои знания в форме увлекательного приключения и интересной игры.

С 12 до 16 часов - мастер-класс "Старой вещи – новую жизнь". Здесь научат пошиву модной шапочки бинни из старых трикотажных вещей (футболок, свитеров и пр.), женского платья из мужской рубашки и т. д.

Отдельной праздничной зоной станет площадка "День варенья". С 12 часов на площади раскинет свои ряды вкусная ярмарка. На кулинарном празднике будут традиционные и всеми любимые виды домашнего варенья, а также лакомства, приготовленные из экзотических овощей, фруктов и даже, как может показаться на первый взгляд, несъедобных ингредиентов – арбузных корок или шишек. Тюменцам и гостям города представится возможность не только отведать всеми любимое лакомство и обменяться самыми удачными рецептами, но и поучаствовать в его приготовлении, а также посетить мастер-классы по карамелизации фруктов и др.

На протяжении всего праздничного дня на сцене будет идти концерт "Город мой, любимый и родной".

Сквер Комсомольский: XII Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц", с 14 до 23 часов

Здесь развернутся две площадки: главная и экспериментальная сцены.

Хедлайнеры главной сцены: театр Les Goulus (Франция), уличный театр "Небесная карусель" и бокинг-команда Jump Energy (Санкт-Петербург), театр огня "Семаргл" и театр "Мимикрия" (Тюмень).

Участниками путешествующей по скверу экспериментальной площадки станут тюменские коллективы: театр огня "Тейваз", музыкальный проект "Джаст Сьюзи", цирк-студия "Икар", Тюменский Абсолютно Барабанный Оркестр, театральная студия "Товарищ", театральная студия "Тишина" и театр танцевальных форм "Контраст".

Центральная площадь: фестиваль "Союз гастрономических республик", с 12 до 20 часов

Здесь будут представлены более 30 участников. Армянская, азербайджанская, грузинская, осетинская, узбекская, казахская, сербская, немецкая, украинская и русская кухни.

Спортивная зона фестиваля представляет собор набор из легких пикниковых видов спорта, которые не помешают тем, кто только что отведал вкусный гамбургер.

Для гурманов пройдут мастер-классы от шеф-поваров участников и розыгрыши подарков. В этом году будет организован небольшой маркет уникальных национальных продуктов. Товары средиземноморья, молдавские напитки, белорусские овощи и фрукты, узбекские сладости, армянские, грузинские травы и многое другое.

С помощью благотворительного фонда "Лев" будет организована интерактивная зона для детей, а также будут присутствовать волонтеры, которые с удовольствием примут помощь в виде подарков и продуктов питания для малышей-сирот, многодетных семей, детских домов, семей с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.

На протяжении всего фестиваля будет идти праздничная ретро программа на главной сцене, где выступят тюменские артисты, духовые оркестры.

Улица Дзержинского (от ул. Республики до ул. Хохрякова): народное гулянье "Тюмень мастеровая" / "Хлебный базар", с 12 до 20 часов

Территория проведения мероприятия представляет собой деревеньку, которая разделена на тематические площадки: Русская горница, Мастерская, Харчевня, Ярмарка, Базарная площадь, Хлев, Хлебный базар, Кузница.

Здесь будут чай с баранками, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по росписи деревянных лошадок, по изготовлению кованых изделий, чеканке монет, уличное летнее кафе, выставка-продажа гончарных изделий, национальных кукол, текстильных игрушек, кованых изделий.

Цветной бульвар: детский праздник "Город фантазеров", с 12 до 20 часов

Цветной бульвар в День города превратится в творческий калейдоскоп, где можно будет:

- посетить множество интерактивных площадок,

- погрузиться в завораживающий мир настольных игр в "Игротеке",

- стать более осведомленным в вопросах безопасности на дороге благодаря сотрудникам ГИБДД,

- проверить свои навыки в туризме,

- испытать силы и ловкость в пейнтболе,

- стать свидетелем реконструкции сражений последователей исторического фехтования,

- построить картонный город,

- посетить "Аэропорт желаний", мастерскую ремесел, спортивный, литературный и купеческий кварталы,

- приобщиться к миру кино,

- пройти квесты в онлайн-режиме.

Сквер Сибирских кошек: первая городская выставка-фестиваль домашних и садовых растений "Мой город – сад", с 12 до 18 часов.

На один день сквер превратится в городской сад, устеленный живыми газонами и украшенный живыми цветами и растениями из уникальной коллекции хозяйства "Плодовое".

В течение дня гости смогут стать участниками мастер-классов по уходу за растениями, работе с природным материалом, оформлению садового/придомового пространства и т. д. На территории сквера будут организованны:

- фото-зоны;

- ландшафтные объекты из евро поддонов;

- зона отдыха, где можно будет получить консультацию агронома и ландшафтного дизайнера, познакомиться с каталогом продукции, а при желании заказать доставку цветов и растений на дом;

- семейная мастерская. Здесь родители вместе с детьми смогут стать участниками выставки рисунков цветов и деревьев или создать маленький цветочный шедевр своими руками;

- мастерская ремесел. Специалисты научат создавать букеты из цветов, плести венки, делать цветочные горшки и многое другое;

- летний буфет;

- чайная;

- выступление артистов и розыгрыш призов.

Состоятся мастер-классы:

- ландшафтный дизайн;

- плетение венков из полевых и садовых цветов и зелени;

- составление букетов, бутоньерок из полевых и садовых цветов и зелени

- роспись деревянных ящиков;

- декор цветочных горшков;

- декорации своими руками;

- создание скворечника с нуля;

- садовые подсвечники из бутылок и настольные подсвечники из сибирских яблок;

- именной горшок для цветов или крынка для мелочей из глины.

Площадь у Тюменской филармонии: фестиваль "Модный угол", с 19 до 21 часа 30 минут

Состоится показ моделей одежды тюменских дизайнеров для детей, молодежи, среднего и старшего поколения. К показу присоединятся и некоторые известные торговые бренды, товары, под маркой которых можно приобрести в тюменских магазинах. Шоу пройдет с участием театра моды "Либерти".

А еще:

- красная дорожка, фото - зона;

- работа визажистов, стилистов, парикмахеров и модельеров на протяжении всего проекта;

- мастер-классы для всех участников проекта;

- концертно-развлекательная программа.

Фестиваль "Парад колясок", с 9 до 12 часов

Формирование колонн с ул. Первомайская, движение к сцене у ЦУМа

8 часов 30 минут - начало регистрации участников. Работа ведущих на площадке. Работа аниматоров.

10 часов – начало парада. Карнавал детских колясок

10 часов 35 минут – 11 часов 20 минут – представление каждой коляски.

11 часов 20 минут -11 часов 35 минут - подведение итогов. Интерактив со зрителями

12 часов 30 минут - награждение победителей.

Сквер им. Немцова: арт-площадка "Юные художники городу", с 13 до 16 часов

Мастер-классы по созданию портрета и наброска, которые будут проводить лучшие преподаватели и учащиеся детской художественной школы им. А. П. Митинского.

Проект "Раскрась свой город!". В рамках летнего пленэра в самых живописных тюменских пейзажах юные художники изготовили раскраски и открытки с описанием истории воспроизводимых мест. Именно их и будет предложено раскрасить тюменцам и гостям города на празднике, а свою работу забрать на память.

Кисти, краски, фломастеры, открытки и раскраски ждут всех любителей изобразительного искусства и тех, кто только планирует начать свой творческий путь.

Стадион "Геолог": благотворительный турнир по мини-футболу "Кубок добра", с 17 до 19 часов.

В 2017 году в тринадцатый раз проходит Всероссийская благотворительная акция "Под флагом Добра", целью которой является сбор денежных средств на оказание адресной помощи тяжелобольным детям, нуждающимися в дорогостоящем лечении. Шестой год в данной акции принимает участие город Тобольск, а в этом году к ней присоединяется город Тюмень.

В рамках большого благотворительного проекта в областной столице пройдут футбольные матчи, на которые сможет прийти любой желающий и поддержать команды.

23 июля в 11 часов (верхнее поле стадиона "Геолог"), 29 июля в 12 часов (основное поле стадиона) состоятся турниры по мини-футболу среди ведущих предприятий региона.

29 июля с 17 часов пройдет гала-матч между командами артистической сборной мира и сборной Тюменской области, концерт звезд отечественной и зарубежной эстрады. Перед началом матча будут вручены сертификаты на лечение нуждающимся детям Тюмени и Тюменской области, а в перерыве пройдет награждение участников турнира.