Полная программа Дня города Тюмени: площадки, расписание, развлечения
Фото Тюменской линии
431 день рождения отметит Тюмень 29 июля. Множество событий ожидает жителей и гостей города: концерты, фестиваль фейерверков, фестиваль уличных театров, спортивные программы, выставки, гастрономические фестивали, экскурсии по историческим местам и многое другое.
Парковка у Набережной Тюмени: "Барбекю Фест", с 10 до 23 часов
С 12 часов стартует конкурс на приготовление мяса и овощей на гриле.
Демонстрировать мастерство будут представители известных ресторанов и кафе города.
Произведения кулинарного искусства повара будут создавать на мангалах от тюменской компании "Стройкомплекс–М".
Зрители смогут не только выбрать лучшее заведение, продегустировать шашлык, но и научиться готовить у профессионалов. На фестивале будут проходить мастер-классы от поваров – тюменцам покажут, как правильно жарить на углях мясо и овощи, готовить шашлык из свинины, говядины или баранины, печь хачапури.
Городская площадь: III городской фестиваль кофеен "Кофе улиц", с 11 до 21 часа
Весь день бариста будут радовать горожан потрясающими напитками, демонстрировать свои навыки во всевозможных конкурсах, а также поделятся с вами своим опытом и научат готовить потрясающий капучино!
На фестивале можно продегустировать кофе от самых ярких представителей кофейной индустрии города, испытать новые вкусы и чувства. В этом году организаторы готовят сюрприз – к любимому напитку будут добавлены еще и закуски.
Площадь у ТЦ "Мебельный центр на Ямской" (ул. Ямская, 118): праздничная программа "Город счастливых людей", с 12 до 20 часов.
Здесь расположатся интерактивные и развлекательные площадки, на которых каждый найдет занятие по душе:
- изготовление цветочных композиций;
- интеллектуальная викторина "Я знаю свой город";
- тихий отдых в зоне настольных игр;
- фотозона в русско-народном стиле;
- гигантские игры: пазлы и шашки.
Самые активные смогут заработать на этих площадках специальные жетоны, которые обменяют на уникальную сувенирную монету с символикой праздника.
На сцене состоится праздничный концерт, в котором примут участие лучшие коллективы города. В завершении программы выступят гости из Челябинска – рок–группа "Выход есть".
Все завершится дискотекой от лучших ди-джеев города.
Площадь Солнца (площадь у Литературно-краеведческого центра МАУК "ЦГБС", ул. Первомайская, 14): городской фестиваль "Пикник книг на площади Солнца", с 12 до 19 часов.
Главная площадка – литературная. Она позволит горожанам лично познакомиться с писателями нашего края и гостями города. Любители чтения смогут приобрести книги в Лавке тюменского писателя, взять автограф у любимого автора и сфотографироваться с ним на память.
Откроется Литературная площадка красочной и задорной презентацией юмористического сборника "Тюмень с улыбкой". А знаменитым гостем станет замечательный советский и российский композитор, автор музыки к популярным кино- и телефильмам, мультфильмам и мюзиклам Григорий Гладков.
"Литературный квартал" заполнят палатки книжных издательств и магазинов, которые развернут торговлю.
Здесь появится "Волшебный лес", который подарит и маленьким, и взрослым радость общения с флорой и фауной нашего края, а также с братьями нашими меньшими из контактного зоопарка. Здесь же будет "Палатка лесника" с саженцами древесных пород, мини-экспозиция тюменского "Музея леса". Для любителей книгообмена будут обустроены "Зеленые скамейки", где можно не только отдохнуть, но и пополнить свою личную библиотечку понравившимися книгами из свободно представленной коллекции.
На площадке "Природа. Творчество" тюменские мастера представят свои изделия и проведут для всех желающих мастер-классы по созданию букетов из тюменских трав, эко-игрушек, полезных для здоровья и красоты эко-украшений.
Гостей "Пикника книг на площади Солнца" ожидают игры и конкурсы, встречи с интересными людьми, консультации специалистов. Будет развернута выставка работ фотохудожников, пейзажистов и художников-анималистов. Подарком для гостей станет концерт тюменских исполнителей и коллективов. А завершится мероприятие розыгрышем книжной лотереи.
Площадь Борцов Революции: праздничная программа "Долина детства", с 11 до 17 часов.
Экологическая игра. Выполняя различные задания, преодолевая "проблемную" экологическую ситуацию, ребята получают полезную информацию и заслуженные награды.
Творческая мастерская устроит выставки рисунков тюменских художников, мастер-классы по живописи, портреты и шаржи на заказ.
Здесь же состоятся фестиваль хенд-мейда "Творческий базар", интерактивная площадка ДРЦ "Ступеньки", флешмоб-зарядка для самых маленьких "Зарядись", барабанные мастер-классы для детей и выступления воспитанников школы Back beet, благотворительная выставка-продажа "ковриков дружбы".
Зона отдыха Заречных микрорайонов: национальный праздник "Сабантуй", с 13 до 20 часов.
В программе:
- концерт с участием популярных артистов из Татарстана и Бавлинского муниципального района;
- национальная борьба на поясах корэш (4 весовые категории, детская борьба);
- армрестлинг (мужчины и женщины в 3 весовых категориях);
- поднятие гири (4 весовые категории);
Активисты Союза татарской молодежи Тюменской области и волонтеры г готовы поделиться своими секретами и помочь выиграть, подсказать: как легче разбить горшок, найти монету в чаше с кефиром и как пробежать с яйцом в ложке, не уронив его.
Помимо традиционных национальных игр, впервые развернется площадка "Туган тел" (Родной язык), на которой все желающие смогут в игровой форме быстро обучиться татарскому языку.
Площадь у здания Тюменского технопарка: праздничная программа "Тюмень спортивная", с 12 до 20 часов
Программа предполагает участие всех возрастных категорий граждан и гостей города. На площадках состоятся мастер-классы от чемпионов, мастеров спорта, после чего каждый желающий сможет продемонстрировать свои умения, навыки и достижения в спортивной области.
Любимый город поздравят творческие коллективы ЦТиК "Тюмень", Soul force, битбоксеры и фристайлеры, танцоры и другие артисты. Пройдут мастер-классы от фитнес-клубов. Состоится Открытый кубок управы Ленинского административного округа по армспорту.
Все желающие смогут продемонстрировать свою физическую подготовку и попробовать свои силы в выполнении нормативов ГТО.
На протяжении всего праздника для горожан активных, ловких, метких, интеллектуальных, азартных, сильных, оптимистичных будут проводиться соревнования по силовым видам спорта (масс-рестлинг, гиревой спорт), настольному теннису, лазерному пейнтболу, шахматам, шашкам, хоккею, бадминтону, уличному баскетболу, соревнования для лиц с ограниченными возможностями "Поверь в себя", выставка техники ДОСААФ. Для юных горожан и гостей - интерактивные площадки "Спортивная планета: семейный квест", интеллектуальные игры по соревнованиям роботов, акваргим.
Набережная реки Туры: фестиваль экстремальных видов спорта "Экстрим ЭКСПО – 2017", с 12 до 20 часов.
Он объединит около 20 видов спорта, а участники продемонстрируют свои умения на земле, на воде и даже в воздухе.
Улица Республики в районе пешеходного моста во время проведения фестиваля будет перекрыта и трансформируется в трассу для мотоциклов, картингов, квадроциклов и гоночных болидов. Для любителей картинга пройдут соревнования.
Для соревнований по сноуборду на Набережной установят фигуру для джиббинга и специально привезут снег.
За звание победителя сразятся российские и мировые скалолазы на специально изготовленном 18-метровом скалодроме.
Бойцы ММА сойдутся в поединках не на привычном ринге, а в специальной клетке.
Черлидинг тоже не останется в стороне: ребята отменят все законы гравитации и поборются за звание лучших среди сильнейших команд страны.
Пройдут показательные выступления по мотофристайлу, воркауту, стантрайду, паркуру, дрифту на радиоуправляемых автомоделях и выставка страйкбольного оборудования.
Сама же Тура станет сценой для водного шоу от вейкбордистов. Воздушное пространство будет принадлежать парашютистам, которые своими прыжками и откроют фестиваль.
Сквер Депутатов (ул. Олимпийская, 9): праздничная программа "Город мой, любимый и родной", с 12 до 20 часов.
"Семья – ячейка творчества" - социальный образовательный проект "Культура Жизни" и центр обучения "Арт-Вселенная" приглашают на праздничную площадку и предлагают творческие мастер-классы по рукоделию; парковые лектории для будущих и настоящих родителей; практические занятия по оздоровлению спины и секретам релаксации; обзорные консультации по дизайну человека; экспресс консультации семейного психолога и нумеролога. Приходите творить и создавать свою здоровую семью!
"Путешествие в лето" - Ддтский центр "Ступеньки" приглашает в парк малышей и родителей на совместные развивающие мастер-классы, принять участие в увлекательных ролевых играх и веселых аниматорских затеях.
"АРТпианино" - в парковой зоне, для всех участников праздничного события буду стоять два пианино. К сожалению, навыками игры на этом инструменте владеют немногие, а рисовать может каждый. "Играем музыку рисуя!" - девиз этого дня. При помощи ярких красок создадим свой арт-объект, который впоследствии станет праздничной фотозоной.
С 13 до 16 часов - квест "Мой город" - приятный сюрприз для тех, кто любит гулять по родному городу, знает его историю или стремиться пополнить свои знания в форме увлекательного приключения и интересной игры.
С 12 до 16 часов - мастер-класс "Старой вещи – новую жизнь". Здесь научат пошиву модной шапочки бинни из старых трикотажных вещей (футболок, свитеров и пр.), женского платья из мужской рубашки и т. д.
Отдельной праздничной зоной станет площадка "День варенья". С 12 часов на площади раскинет свои ряды вкусная ярмарка. На кулинарном празднике будут традиционные и всеми любимые виды домашнего варенья, а также лакомства, приготовленные из экзотических овощей, фруктов и даже, как может показаться на первый взгляд, несъедобных ингредиентов – арбузных корок или шишек. Тюменцам и гостям города представится возможность не только отведать всеми любимое лакомство и обменяться самыми удачными рецептами, но и поучаствовать в его приготовлении, а также посетить мастер-классы по карамелизации фруктов и др.
На протяжении всего праздничного дня на сцене будет идти концерт "Город мой, любимый и родной".
Сквер Комсомольский: XII Международный фестиваль уличных театров "Сны улиц", с 14 до 23 часов
Здесь развернутся две площадки: главная и экспериментальная сцены.
Хедлайнеры главной сцены: театр Les Goulus (Франция), уличный театр "Небесная карусель" и бокинг-команда Jump Energy (Санкт-Петербург), театр огня "Семаргл" и театр "Мимикрия" (Тюмень).
Участниками путешествующей по скверу экспериментальной площадки станут тюменские коллективы: театр огня "Тейваз", музыкальный проект "Джаст Сьюзи", цирк-студия "Икар", Тюменский Абсолютно Барабанный Оркестр, театральная студия "Товарищ", театральная студия "Тишина" и театр танцевальных форм "Контраст".
Центральная площадь: фестиваль "Союз гастрономических республик", с 12 до 20 часов
Здесь будут представлены более 30 участников. Армянская, азербайджанская, грузинская, осетинская, узбекская, казахская, сербская, немецкая, украинская и русская кухни.
Спортивная зона фестиваля представляет собор набор из легких пикниковых видов спорта, которые не помешают тем, кто только что отведал вкусный гамбургер.
Для гурманов пройдут мастер-классы от шеф-поваров участников и розыгрыши подарков. В этом году будет организован небольшой маркет уникальных национальных продуктов. Товары средиземноморья, молдавские напитки, белорусские овощи и фрукты, узбекские сладости, армянские, грузинские травы и многое другое.
С помощью благотворительного фонда "Лев" будет организована интерактивная зона для детей, а также будут присутствовать волонтеры, которые с удовольствием примут помощь в виде подарков и продуктов питания для малышей-сирот, многодетных семей, детских домов, семей с детьми, оказавшимся в сложной жизненной ситуации.
На протяжении всего фестиваля будет идти праздничная ретро программа на главной сцене, где выступят тюменские артисты, духовые оркестры.
Улица Дзержинского (от ул. Республики до ул. Хохрякова): народное гулянье "Тюмень мастеровая" / "Хлебный базар", с 12 до 20 часов
Территория проведения мероприятия представляет собой деревеньку, которая разделена на тематические площадки: Русская горница, Мастерская, Харчевня, Ярмарка, Базарная площадь, Хлев, Хлебный базар, Кузница.
Здесь будут чай с баранками, выступления фольклорных коллективов, мастер-классы по росписи деревянных лошадок, по изготовлению кованых изделий, чеканке монет, уличное летнее кафе, выставка-продажа гончарных изделий, национальных кукол, текстильных игрушек, кованых изделий.
Цветной бульвар: детский праздник "Город фантазеров", с 12 до 20 часов
Цветной бульвар в День города превратится в творческий калейдоскоп, где можно будет:
- посетить множество интерактивных площадок,
- погрузиться в завораживающий мир настольных игр в "Игротеке",
- стать более осведомленным в вопросах безопасности на дороге благодаря сотрудникам ГИБДД,
- проверить свои навыки в туризме,
- испытать силы и ловкость в пейнтболе,
- стать свидетелем реконструкции сражений последователей исторического фехтования,
- построить картонный город,
- посетить "Аэропорт желаний", мастерскую ремесел, спортивный, литературный и купеческий кварталы,
- приобщиться к миру кино,
- пройти квесты в онлайн-режиме.
Сквер Сибирских кошек: первая городская выставка-фестиваль домашних и садовых растений "Мой город – сад", с 12 до 18 часов.
На один день сквер превратится в городской сад, устеленный живыми газонами и украшенный живыми цветами и растениями из уникальной коллекции хозяйства "Плодовое".
В течение дня гости смогут стать участниками мастер-классов по уходу за растениями, работе с природным материалом, оформлению садового/придомового пространства и т. д. На территории сквера будут организованны:
- фото-зоны;
- ландшафтные объекты из евро поддонов;
- зона отдыха, где можно будет получить консультацию агронома и ландшафтного дизайнера, познакомиться с каталогом продукции, а при желании заказать доставку цветов и растений на дом;
- семейная мастерская. Здесь родители вместе с детьми смогут стать участниками выставки рисунков цветов и деревьев или создать маленький цветочный шедевр своими руками;
- мастерская ремесел. Специалисты научат создавать букеты из цветов, плести венки, делать цветочные горшки и многое другое;
- летний буфет;
- чайная;
- выступление артистов и розыгрыш призов.
Состоятся мастер-классы:
- ландшафтный дизайн;
- плетение венков из полевых и садовых цветов и зелени;
- составление букетов, бутоньерок из полевых и садовых цветов и зелени
- роспись деревянных ящиков;
- декор цветочных горшков;
- декорации своими руками;
- создание скворечника с нуля;
- садовые подсвечники из бутылок и настольные подсвечники из сибирских яблок;
- именной горшок для цветов или крынка для мелочей из глины.
Площадь у Тюменской филармонии: фестиваль "Модный угол", с 19 до 21 часа 30 минут
Состоится показ моделей одежды тюменских дизайнеров для детей, молодежи, среднего и старшего поколения. К показу присоединятся и некоторые известные торговые бренды, товары, под маркой которых можно приобрести в тюменских магазинах. Шоу пройдет с участием театра моды "Либерти".
А еще:
- красная дорожка, фото - зона;
- работа визажистов, стилистов, парикмахеров и модельеров на протяжении всего проекта;
- мастер-классы для всех участников проекта;
- концертно-развлекательная программа.
Фестиваль "Парад колясок", с 9 до 12 часов
Формирование колонн с ул. Первомайская, движение к сцене у ЦУМа
8 часов 30 минут - начало регистрации участников. Работа ведущих на площадке. Работа аниматоров.
10 часов – начало парада. Карнавал детских колясок
10 часов 35 минут – 11 часов 20 минут – представление каждой коляски.
11 часов 20 минут -11 часов 35 минут - подведение итогов. Интерактив со зрителями
12 часов 30 минут - награждение победителей.
Сквер им. Немцова: арт-площадка "Юные художники городу", с 13 до 16 часов
Мастер-классы по созданию портрета и наброска, которые будут проводить лучшие преподаватели и учащиеся детской художественной школы им. А. П. Митинского.
Проект "Раскрась свой город!". В рамках летнего пленэра в самых живописных тюменских пейзажах юные художники изготовили раскраски и открытки с описанием истории воспроизводимых мест. Именно их и будет предложено раскрасить тюменцам и гостям города на празднике, а свою работу забрать на память.
Кисти, краски, фломастеры, открытки и раскраски ждут всех любителей изобразительного искусства и тех, кто только планирует начать свой творческий путь.
Стадион "Геолог": благотворительный турнир по мини-футболу "Кубок добра", с 17 до 19 часов.
В 2017 году в тринадцатый раз проходит Всероссийская благотворительная акция "Под флагом Добра", целью которой является сбор денежных средств на оказание адресной помощи тяжелобольным детям, нуждающимися в дорогостоящем лечении. Шестой год в данной акции принимает участие город Тобольск, а в этом году к ней присоединяется город Тюмень.
В рамках большого благотворительного проекта в областной столице пройдут футбольные матчи, на которые сможет прийти любой желающий и поддержать команды.
23 июля в 11 часов (верхнее поле стадиона "Геолог"), 29 июля в 12 часов (основное поле стадиона) состоятся турниры по мини-футболу среди ведущих предприятий региона.
29 июля с 17 часов пройдет гала-матч между командами артистической сборной мира и сборной Тюменской области, концерт звезд отечественной и зарубежной эстрады. Перед началом матча будут вручены сертификаты на лечение нуждающимся детям Тюмени и Тюменской области, а в перерыве пройдет награждение участников турнира.